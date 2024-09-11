Pesto soslu bakteri! 5 kişi yaşam mücadelesi veriyor, piyasada daha yüzlerce kavanoz var

11 Eylül 2024 16:35 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:10

Paris'te bir festival için üretilen yabani sarımsaklı pesto sosta oluşan botulizm bakterisi 5 kişinin yaşam mücadelesi vermesine neden oldu. Yetkililer, halen piyasada olan 600 kavanoz için uyarıda bulundu.

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Paris'in güneybatısında bulunan Indre-et-Loire'de bir hastaneye başvuran 5 kişi, pesto sosu yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Yoğun bakımda entübe edilen kişilerin, yediği pesto sosta botulizm bakterisi geliştiği anlaşıldı. Sinir sistemini etkileyen, nefes darlığı yapan botulizm bakterisinin nadir görülen fakat ciddi bir hastalığa neden olduğu belirtildi.

Yetkililer, şu ana kadar edinilen bilgilere dayanarak, enfeksiyonların kaynağının 'O P'tits Oignons' adı verilen yerel üretim pesto sos olduğunu doğruladı.

Piyasada ise halen 600 kavanoz sos var. Sosların nerede olduklarına dair çalışmalar yapıldığını açıkladı. Yetkililer, halkı uyardı:

"Aynı sosu satın alanlar onu çöpe atmalı, imha etmeli."

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm veya botulismus, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinden kaynaklanan bir zehirlenme türü. Çoğunlukla, evde hazırlanmış ve uygun şekilde sterilize edilmemiş konservelerden kaynaklanır.