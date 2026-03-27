Petrolde Trump etkisi: Düşüşler başladı

Petrol piyasası haftanın son işlem gününe düşüşle girdi. Donald Trump’ın İran’la temaslara dair verdiği olumlu mesajlar ve enerji altyapısına yönelik saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıklaması, fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:22

Petrol fiyatlarında yön bu kez aşağı döndü. Haftanın son işlem gününde piyasalar, ABD Başkanı ’tan gelen açıklamaları izlerken, Brent ve WTI cephesinde geri çekilme dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Petrolde Trump etkisi: Düşüşler başladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarla petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,25 düşerek 101,62 dolara inerken, WTI ham petrol 94 dolardan işlem gördü.
Brent petrol, altı haftanın ardından ilk kez haftalık bazda gerilemeye hazırlanıyor.
Donald Trump, İran'ın talebi üzerine enerji altyapısına yönelik saldırıların 6 Nisan 2026 Pazartesi gününe kadar askıya alındığını duyurdu.
Trump, müzakerelerde iyi niyet göstergesi olarak İran'ın 10 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini belirtti.
İranlı bir yetkili, ABD teklifinin çarşamba günü üst düzey yetkililer ve dini liderin temsilcisi tarafından ele alındığını aktardı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşerek 101,62 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 94 dolardan işlem gördü. Bir gün önce tablo farklıydı; jeopolitik tansiyonun yeniden yükselebileceği kaygısıyla Brent yüzde 5,7, WTI da yüzde 4,6 yükselmişti.

HAFTALIK GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Gün içindeki düşüş sınırlı görünse de haftalık tablo daha belirgin. , altı haftanın ardından ilk kez haftalık bazda gerilemeye hazırlanıyor. WTI tarafında da üst üste ikinci haftanın kayıpla kapanabileceği konuşuluyor. Bu da piyasada, kısa vadeli yükselişlerin yerini daha temkinli bir fiyatlamaya bıraktığını gösteriyor. Açıkçası yatırımcıların gözü artık sadece çatışma başlıklarında değil, diplomasi mesajlarında da.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ’ın talebi üzerine enerji altyapısına yönelik saldırıların 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yerel saatle 20.00’ye kadar askıya alındığını duyurdu. Bununla da sınırlı kalmadı. Trump, müzakerelerde iyi niyet göstergesi olarak İran’ın 10 petrol tankerinin ’ndan geçişine izin verdiğini söyledi. Söz konusu tankerlerin Pakistan bayrağı taşıdığını da ekledi. İşte piyasaların dikkat kesildiği nokta tam da burası oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinden gelen her haber, petrol fiyatlarında doğrudan karşılık buluyor.

İRAN CEPHESİNDE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Öte yandan İran tarafından gelen mesajlar, iyimserliğin şimdilik sınırlı kalmasına neden oluyor. Reuters’a konuşan İranlı bir yetkili, Pakistan aracılığıyla iletilen 15 maddelik ABD teklifinin çarşamba günü üst düzey yetkililer ve dini liderin temsilcisi tarafından ayrıntılı biçimde ele alındığını aktardı.

