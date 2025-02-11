Picasso'nun ünlü tablosundaki gizli kadın portresi! 125 yıl sonra fark edildi

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ''Mateu Fernández de Soto'nun Portresi'' isimli tablosu sanat tarihçileri tarafından incelenirken alta gizlenmiş gizemli bir kadın portresi olduğu fark edildi. Kadın portresinin 1901 yılında Picasso tarafından yapıldığı birkaç ay sonra ise heykeltıraş arkadaşı Mateu Fernández de Soto'yu mavi ve yeşil tonlarında bir masada otururken resmetmesiyle kayboldu.

SERGİ ÖNCESİ İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Londra'daki Courtauld Sanat Enstitüsü tarafından bir sergi öncesinde kızılötesi ve X-ray görüntüleme kullanılarak yapılan incelemeyle gizli kalmış kadın portresi 125 yıl sonra gün yüzüne çıkmış oldu.

Courtauld Galerisi başkan yardımcısı Barnaby Wright, kızılötesi kameranın bir görüntüyü mozaik gibi taraması nedeniyle kadının portresinin “kelimenin tam anlamıyla parça parça gözlerimizin önünde belirdiğini” söyledi.

KADININ KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Sanat tarihçileri, Picasso'nun 1901 yılında Paris'te resmettiği diğer kadınlara benzese de, o dönemde Fransa'nın başkentinde moda olan kendine özgü chignon saç modelini paylaştığı için kadının kimliğinden hala emin değiller.

Kadının kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını belirten Wright, “Sonsuza dek bir tür anonim model olarak kalabilir. Picasso için modellik yapan biri de olabilirdi, bir sevgili de olabilirdi, bir arkadaş da olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Wright, Picasso'nun bu eski portreyi terk edip üzerine resim yaparak muhtemelen “sadece konuyu değil, aynı zamanda ünlü Mavi Dönem resim tarzını geliştirirken tarzını da değiştirdiğini” söyledi.