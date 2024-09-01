Piknik hayatına mal oluyordu! Böcek ısırığı zannetti bir sinek az kalsın öldürüyordu

01 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:44

İskoçya'nın Glasgow şehrinde 37 yaşındaki Natasha Judge, ailesiyle beraber pikniğe gitti. Eğlenceli geçen zamanların ardından eve dönen Natasha, duş alırken sol kalçasında bir ısırık olduğunu fark etti. Fakat kendisini bir böceğin ısırmış olabileceğini düşünen Natasha, birkaç gün sonra bacağından aşağıya doğru dayanılmaz bir ağrı hissetmeye başladı. Hatta bu ağrıları 'doğumdan beter' olarak tanımladı.

AT SİNEĞİ ISIRIĞI ÖLDÜRÜYORDU!

Bir süre ilaç kullanan Natasha'nın durumu giderek kötüleşti. Sağlık kuruluşuna başvuran Natasha, kendisini ısıranın bir böcek değil at sineği olduğunu öğrendi ve acil ameliyata alındı.

Natasha, başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Muhteşem bir gündü, bu yüzden oğlumla birlikte parka piknik yapmaya gittik. Akşam duşa girdiğimde sol kalçamda bir ısırık olduğunu fark ettim. Hiçbir şeyin beni ısırdığını hissetmemiştim. Kırmızı ve biraz kanlı görünüyordu ama çok da önemsemedim. Ertesi gün döküntü olduğunu fark ettim ve antibakteriyel krem ​​sürdüm, ilaç aldım ama işe yaramadı.''

"Birkaç gün sonra ağrı başladı. Ağrı yoğun ve hızlı bir şekilde geldi. Oturamıyordum bile. Döküntü uyluğumun tam altına yayılmıştı. Acı dayanılmazdı, doğumdan bile daha kötüydü. Daha önce hiç böyle bir acı hissetmemiştim."

''ACI DAYANILMAZDI, BAYILDIM''

Natasha, ilaç aldıktan sonra durumunun daha da kötüye gittiğini, '' Vücudum kapanmaya başladı. Kan şekerim düştü. Titriyordum.Kontrolsüzce titriyordum ve 40 derece ateşim vardı. Yıkılıyordum. Acı dayanılmazdı. Film izlerken koltukta iki kez bayıldım. Oğlum 999'u aramak zorunda kaldı. Antibiyotiklere karşı bir reaksiyon olup olmadığından emin değildik ama doktor at sineği ısırığından kaynaklandığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım ve doktor ısırığıma baktı ve ciddi şekilde enfekte olduğunu, apse olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi." sözleriyle ifade etti.

''PİKNİK HAYATIMA MAL OLABİLİRDİ''

Natasha şunları söyledi: "Bana oldukça şanslı olduğum söylendi çünkü zehir vücuduma girmeye başlamıştı ve sepsis hastalığına yakalanmaktan endişe ediyorlardı. Vücudum kapanmaya başlamıştı. Oldukça korkutucu bir zamandı. Böyle bir şeyin olmasını asla beklemezsiniz. Şok oldum. Daha önce bir şeyler tarafından ısırılmıştım ama hiç at sineği ısırmamıştı.''

"Cerrah daha önce buna benzer bir şey görmediklerini söyledi. Neden bu kadar ciddileştiğini bilmiyorlar. Ben tam zamanında geldiğim için şanslıydım. Bu piknik bana hayatıma mal olabilirdi. Geriye dönüp baktığımda bunun çok daha kötü olabileceğini düşünüyorum. Tekrar olmasından çok korkuyorum. Bu her zaman kafanın bir köşesinde."