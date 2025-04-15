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 | Berkay Alptekin

Pilot gökyüzünü tuvale çevirdi: 'Gördüğüme inanamadım'

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan bir pilot, sevgilisine hayatının sürprizini yaptı. Bunun için gökyüzünü adeta bir tuvale çevirdi. Yaklaşık 2.300 metre yüksekliğe yazdığı mesajı, tam 2 saat süren manevraların ardından verdi.

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Pilot gökyüzünü tuvale çevirdi: 'Gördüğüme inanamadım'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:50

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan Terry Williamson adlı bir pilot, sefere başladığı her zaman sevgilisi Taylor Burcham'ın Flight Radar uygulaması üzerinden kendisini izlediğini bilerek bir plan yaptı. Çıktığı bir uçuş sırasında Terry, 2 saat süren çabanın ardından gökyüzüne ve aynı zamanda uygulamaya yazılmış kocaman bir evlenme teklifinde bulundu.

Pilot gökyüzünü tuvale çevirdi: 'Gördüğüme inanamadım'

Terry'nin dev sürprizi karşısında Taylor, "Tabii ki evet dedim" ifadelerine yer verirken, yerel medya kuruluşu KAKE'e yaptığı açıklamada, "Her zaman onun nereye uçtuğunu, ne kadar hızlı gittiğini görmek için bakarım. Bu sefer ne gördüğüme inanamadım. Tam anlamıyla şaşkına döndüm" ifadelerini kullandı.

Pilot gökyüzünü tuvale çevirdi: 'Gördüğüme inanamadım'

"İŞİ BİRAZ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTEDİM"

Terry Williamson ise bu sıra dışı uçuşu "Hayatımın en zor uçuşuydu" sözleriyle tanımladı. Klasik gökyüzü yazılarını görerek ilham aldığını söyleyen Williamson, "İşi biraz daha ileriye taşımak istedim" ifadelerine yer verdi.

Uçuş sırasında neden çoğu pilotun yalnızca "Marry Me" (Benimle evlen) gibi kısa cümleleri tercih ettiğini anladığını da espirili bir dille, "İkinci kelimenin ortasında neden sadece iki kelime yazdıklarını anladım. Midem bulanmaya başladı. Çok fazla G kuvveti vardı, sürekli dönüyordum, gerçekten yorucuydu ama buna fazlasıyla değdi." ifade etti.

Pilot gökyüzünü tuvale çevirdi: 'Gördüğüme inanamadım'
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