Pilot, İran'ın füzelerinden kıl payı kurtuldu! O anları kayda aldı

02 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:30

İran'ın, İsrail'e intikam için gönderdiği füzeler, İngiliz hava yolu şirketi pilotu tarafından görüntülendi. Hiçbir uyarı yapılmadığını ifade eden pilot, ateşlenen füzelerden kıl payı kurtuldu.

İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

İsrail'in Lübnan​'a düzenlediği kara harekatının ardından İran​ 500'ten fazla füzeyle Tel Aviv​ dahil birçok İsrail şehrini hedef aldı. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemlerine yakalanmayan hipersonik Fettah füzeleriyle yaptığı saldırı, her şeyden habersiz bir pilotu şoke etti.

İRAN'IN FÜZELERİNDEN KIL PAYI KURTULDU

İngiliz hava yolu şirketine ait British Airways ile Dubai'ye uçan pilot, kıl payı kurtulduğu füzelerin ateşlenme anını kameraya aldı. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan pilot, hava trafik kontrolden hiçbir uyarı gelmediğini söyledi.

Öte yandan balistik füzelerin fırlatılmasının ilk dalgası İran'ın başkenti Tahran ve İran'ın ortasında yer alan Isfahan kentinden gerçekleşti. İkinci dalga ise İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinden yapıldı.

İRAN'IN İSRAİL'E FETTAH FÜZELERİYLE SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarına kara saldırıları da eklendi. İsrail, Kuzey Okları adı altında başlattığı kara harekatıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dahil olmak üzere birçok bölgeye saldırılar başlattı.

İran ise misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İlk haberlerde İran'ın 500'e yakın füze​ ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtildi.

Saldırısı sonrası İsrail Savunma Bakanlığı, füze sayısını 180 olarak açıklarken İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu.