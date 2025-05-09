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 | Berkay Alptekin

Pilot kalkış sırasında ellerini karıştırdı! Uçak alevlere teslim oldu

İngiltere'de meydana gelen bir garip uçak kazasının raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada pilotun kalkış esnasında 'sağ ve sol elini karıştırdığı' belirtildi.

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Pilot kalkış sırasında ellerini karıştırdı! Uçak alevlere teslim oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:04

İngiltere’de Haziran 2024’te bir yolcu uçağının frenlerinin alev aldığı olayla ilgili düzenlenen rapor sonunda kamuoyu ile paylaşıldı. British Airways havayolu şirketine ait yolcu uçağınının yardımcı pilotu kalkış esnasında “sağ ve sol elini birbirine karıştırdığı” ortaya çıktı.

Gatwick Havalimanı, yaşanan bu olay sebebiyle bir süre kapalı kalmış, onlarca uçağın başka havaalanlarına yönlendirilmesi gerekmiş, bazı uçuşlar ise tamamen iptal edilmişti.

NEDENİNİ O DA BİLMİYOR

Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere, Gatwick’ten Kanada’nın Vancouver şehrine doğru yola çıkan “Boeing 777” tipi yolcu uçağının yardımcı pilotu kalkış sırasında sağ ve sol ellerini birbirine karıştırarak uçağın itme kuvvetinden sorumlu olan kolu geri çekti. Bu durum ise uçağın frenlerinin alev almasına ve kalkışın reddedilmesine sebep oldu. Bu, pilotun uçak saatte 305 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaştıktan sonra pistte “yüksek hızlı acil durdurma” yapması gerektiği anlamına geliyordu.

Bu olaya ilişkin perşembe günü yayınlanan bir rapor, pilotun olay günü yıllık izinden henüz dönmüş olduğunu, en son iki hafta önce uçtuğunu ve “iyi dinlenmiş, iyi hisseder” bir vaziyette olduğunu ortaya koydu. Hava Kaza Soruşturma Kurumu’nun (AAIB) raporuna göre, daha önce 6 bin saat uçuş geçmişi olan pilot, sağını solunu neden karıştırmış olabileceğini bilmediğini bildirdi.

'İSTEMEDEN' SOL ELİNİ GERİ ÇEKTİ

Uçağın frenlerinin alev aldığı olay sırasında uçakta bulunan 13 mürettebat ve 334 yolcudan yaralanan olmamıştı. Ancak, uçağın sağ tarafında çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi gerekmişti.

Rapora göre, pilotun kalkış esnasında sol elini hareket ettirmesi, bu esnada sağ eliyle kontrol kolunu geri çekmeye hazırlanması gerekiyordu. Fakat pilot bunun yerine “istemeden” sol elini geri çekmişti.

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ETİKETLER
#uçuş iptali
#Hava Kaza
#British Airways
#Gatwick Havalimanı
#Pilot Hatası
#Uçak Frenleri
#Dünya
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