Pilotun acelesi teknisyeni hayatından ediyordu! 78 tonluk uçağın altında kaldı: Kemiklerimin parçalandığını hissettim

17 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:39

Rusya'daki Koltsovo havaalanında çalışan bir teknisyen 78 tonluk bir Airbus yolcu uçağı tarafından adeta biçildi. Şans eseri hayatta kalan teknisyen, hayatını değiştirecek yaralar almasına neden olan dehşet verici anı anlattı.

Havaalanı teknisyeni olan 21 yaşındaki Rail Khasanov, Rusya merkezli Ural Havayolları'na ait bir yolcu uçağını kalkışa hazırlarken pilotun acele hareketleri sonucunda uçak tekerine bacağını kaptırdı.

Ural Havayolları'na ait bir Airbus A320'nin pilotu, Rusya'daki Koltsovo havaalanında taksi yapmaya başladığında teknisyen Khasanov'un, uçağın altından uzaklaşmasını beklemedi.

Korkunç kamera görüntüleri uçağın iniş takımlarının teknisyenin bacağının üzerinden geçtiğini gösteriyor. Ancak şanslı adam bu korkunç kazadan sağ kurtuldu.

"KEMİKLERİMİN PATLADIĞINI HİSSETTİM"

Bacağı kalçasından kesilen Khasanov, ezildiği o korkunç anı anlattı. Devasa uçak onu biçerken "kemiklerinin patladığını" hissettiğini açıklarken olayı şöyle özetledi:

"Devasa bir tekerlek bacağım boyunca ilerledi ve durdu. İlk birkaç saniye bunun bir kabus olduğunu düşündüm ama uyanamadım. İlk başta şoktan dolayı acı hissetmedim ama sonra kemiklerimin patladığını hissettim. 7 dakika boyunca uçağın altında yatarken bilincim tamamen yerindeydi. Kan kaybından dolayı çok susamıştım. Ambulansta ne olduğunu söylemeyi başardım ve sonra bayıldım."

PİLOTLA ANLAŞMA İMZALADI

Khasanov, cerrahların acil bir ampütasyon gerçekleştirmeden önce tıbbi komaya sokmasının ardından bilincini 5 gün sonra geri kazanabildi.

Khasanov, "Uyandım, etrafıma baktım ve cennete benzemiyordu. Yatağımın yanında annemle birlikte yoğun bakımda olduğumu görebiliyordum. Hiç panik yapmadım. Uçağın altındayken bile bacağımın bir umudu olmadığını biliyordum. Ama hayattaydım, sohbet ediyordum, konuşuyordum." ifadelerine yer verdi.

Müfettişler daha sonra yaralanma için uçağın pilotunu suçladı ve Khasanov'a tazminat ödemesini istedi. Khasanov, pilotla 16.000 sterlin (710 bin 291 TL) almak üzere mahkeme öncesi bir anlaşma imzaladı.

Khasanov, işe geri dönmeyi bekliyor ancak eski işini yapacak durumda değil. Bu durumla alakalı açıklama yapan teknisyen, "İki bacakla çalışmak bazen yeterince zor oluyor. Şirket bana bir iş bulacağına söz verdi. Yeni bir şeyler öğrenmek zorunda kalacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.