Piyango sistemini çözdüler dudak uçuklatan kazançlar elde ettiler! Üstelik yasa ihlali de yok

20 Ocak 2025 15:45 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:59

ABD'nin New Jersey eyaletindeki özel bir üniversiteden mezun olan 4 girişimci, piyango sistemini çözdü ve en az 6 milyon dolar kazanç elde etti. Binlerce bileti satın almak için 2 milyon dolardan fazla yatırım yapan gençlerin stratejileri herkesin merak konusu oldu.

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden mezun olan 4 girişimci henüz akılalmaz bir yöntemle milyoner olmayı başardı. Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto üniversiteden mezun olduktan sonra girişimcilikle ilgilendi. Bir noktada ise piyango sistemini çözerek resmen vurgun yaptılar.

61 KAZANAN BİLET

Kazı kazan biletlerinde kazananları belirlemeye yönelik bir sistem geliştiren ekip, 2020 yılında Montori'de bir günde tam 61 kazanan bileti paraya çevirdi ve dikkatleri üzerine çekti. ABD'nin farklı eyaletlerinde farklı mağazalardan ve benzin istasyonlarından da bilet toplayan ekip, toplam 6 milyon dolar kazandı.

Cal Berkeley Üniversitesi’nden İstatistik Profesörü Philip Stark, ekip için, ''Ya dünyanın en şanslı insanlarıyla karşı karşıyayız ya da piyango sistemini yenmenin bir yolunu buldular.'' dedi.

AZ YATIRIM ÇOK KAZANÇ

Mağazalardaki tüm stokları satın alan ekibin 2 milyon dolardan fazla yatırım yaptıkları fakat kazançlarının yanında bunun hiçbir şey olduğu düşünülüyor. Indiana’daki bir mağaza sahibi, grubun bilet almak için kendi dükkânında toplam 48 bin dolar harcadığını belirtti.

Uzmanlar, ekibin kazanma olasılığını artırmak için kamuya açık piyango verilerini analiz etmiş olabileceğini düşünüyor. Bir diğer teori ise grubun büyük ödül çıkma ihtimali yüksek olan serilere odaklandığı yönünde.

Öte yandan ekibin şimdiye kadar herhangi bir yasayı ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunamadı.