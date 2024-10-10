Pizza dükkanında çektiği fotoğrafları paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Malezya'da bir pizza dükkanının çalışanının paylaştığı görüntü sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Görüntülerde adı belirtilmeyen bir pizza dükkanı çalışanının hamuru öptüğü görülüyor.
Malezya'da bir pizza dükkanının çalışanı yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde eldiven takmadığı ve maskesini indirerek elindeki hamurla poz verdiği görüldü.
O görüntülerin sosyal medyadan sızdırılması üzerine tepkiler gecikmedi. Hamurla poz veren çalışan daha sonrasında pizza kesici ve bıçak kullandı.
ŞUBE KAPATILDI, ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ
Olayın sosyal medyada gündem oluşturmasından sonra şubenin kapatıldığı ve çalışanın işine son verildiği açıklandı.
Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önlem olarak İlgili şubeler dezenfeksiyon ve temizlik amacıyla geçici süreliğine kapatılacaktır. Dezenfeksiyon süreci tamamlandıktan ve tüm güvenlik önlemlerinin gerektiği şekilde uygulandığı onaylandıktan sonra şube yeniden açılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Pizza yapımında böyle bir aşama varmış herhalde insanlara güven veriyor diye düşünüyorum ama biraz garip geldi bana