Pizza dükkanında çektiği fotoğrafları paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

10 Ekim 2024 14:17 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:26

Malezya'da bir pizza dükkanının çalışanının paylaştığı görüntü sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Görüntülerde adı belirtilmeyen bir pizza dükkanı çalışanının hamuru öptüğü görülüyor.

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Malezya​'da bir pizza​ dükkanının çalışanı yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde eldiven takmadığı ve maskesini indirerek elindeki hamurla poz verdiği görüldü.

O görüntülerin sosyal medyadan sızdırılması üzerine tepkiler gecikmedi. Hamurla poz veren çalışan​ daha sonrasında pizza kesici ve bıçak kullandı.

ŞUBE KAPATILDI, ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın sosyal medyada gündem oluşturmasından sonra şubenin kapatıldığı ve çalışanın işine son verildiği açıklandı.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önlem olarak İlgili şubeler dezenfeksiyon ve temizlik amacıyla geçici süreliğine kapatılacaktır. Dezenfeksiyon süreci tamamlandıktan ve tüm güvenlik önlemlerinin gerektiği şekilde uygulandığı onaylandıktan sonra şube yeniden açılacaktır." ifadeleri yer aldı.