PKK'dan hain saldırı! Fabrikaya bombalı tuzak

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:57

Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinde toplandığı bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonucu ölü ve yaralı askerlerin olduğu bildirilirken, patlamanın PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı bombadan kaynaklandığı belirlendi.

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, Fırat Nehri'nin doğusuna gerçekleştirilecek muhtemel operasyon için Suriye'nin Münbiç kentinin batı tarafındaki bir fabrikayı toplanma alanı olarak belirledi. SMO güçleri M4 yolu üzerindeki alanda inceleme yaptıkları sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 SMO askeri hayatını kaybederken, 4 SMO askeri yaralandı. PATLAMANIN ARKASINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÇIKTI Patlamanın etkisiyle fabrika havaya uçtu. Patlamanın PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. İlgili Haberler PKK/YPG'den SMO güçlerine dronlu saldırı! Suriye'de ateşkes karmaşası PKK'nın 10 maddelik uzlaşı teklifine Şam'dan ret geldi! Terör elebaşlarının kaçış planı devrede