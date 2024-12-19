PKK'nın 10 maddelik uzlaşı teklifine Şam'dan ret geldi! Terör elebaşlarının kaçış planı devrede

19 Aralık 2024 07:54 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:14

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yaşanan siyasi değişim, terör örgütü PKK/YPG'yi köşeye sıkıştırdı. Zaman kazanmak isteyen Kandil'den, Şam yönetimine 10 maddelik uzlaşı teklifi geldi. Ancak geçici yönetim teröristlere kapıyı kapatınca, SDG kılıfıyla bölgede yapılanan örgütün elebaşları, kaçış planlarını devreye soktu. İşte detaylar...

Suriye​'de son olarak Beşar Esad​'ın yönettiği 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve muhalif grupların başa geçmesi sonrası ülkenin kuzeyinde yıllardır SDG, YPG​ gibi çeşitli isimlerle yapılanan terör örgütü PKK​'nın da sonunu getirmek üzere. Muhaflif gruplar Halep, Deyrizor, Tel Rifat ve Menbiç’ten süpürdüğü terör örgütünü PKK/YPG'yı; Rakka, Ayn İsa, Tel Temir, Ayn el-Arab'da da sıkıştırmaya başladı. Bu durum daha birkaç ay önce seçim yapma ve devlet kurma hesapları yapan terör örgütünü tahliye planları yapar hale getirdi.

10 MADDELİK ZAMAN KAZANMA MANEVRASI

Bu gelişmelere eş zamanlı olarak terör yuvası Kandil’den Şam yönetimine "Biz orada yokuz" başllıklı 10 maddelik yalanlarla örülü bir diyalog ve iş birliği teklifi geldi.

Kuzeyde sıkışan terör örgütü, Şam’a petrolden pay, hâlen elinde tuttuğu ülke su potansiyelin yüzde 80’lik baraj işletmelerini devir, okul müfredat ve eğitmen kadrosunu belirleme, resmî kurum tayinlerini yapma gibi tekliflerde bulundu.

ŞAM YÖNETİMİNDEN RET!

Ancak Şam’ın geçici yönetimi, parçalı bir Suriye istemediklerini, Suriye’nin Geleceği Partisi, Tev-Dem ve Yerel Meclisler başta olmak üzere bütün PKK’ya müzahir sivil kurum ve kuruluşların kapatılması gerektiğini iletti. Geçici hükûmet ayrıca PKK kadrolarının Suriye’yi terk etmesini, değiştirilen tapu kayıtları sebebiyle el konulan ev, arazi ve dükkânların sahiplerine iadesini, sahte kayıtlarla Suriye vatandaşlığına geçirilen PKK’lı yabancıların tespit edilerek Suriye’den çıkarılması gerektiğini iletti.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER

Bunun üzerine Kamışlı’da bulunan terör elebaşları ABD’li yetkililere durumun böyle devam edemeyeceğini ve muhalifl erin ilerleyişini durdurmaları gerektiğini iletti.

Ancak ABD kanadı şu durumda radikal askerî kararlar alma ve fiili müdahale imkânları olmadığını, Türkiye ve Şam’ı oyalamaktan başka

seçeneklerinin bulunmadığını iletti.

PKK'LI TERÖRİST KAÇIŞ PLANINI ANLATTI

Suriye'de bulunan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen'e konuşan terör örgütü üyesi bir kaynak, PKK’nın Kandil kadrosunun tahliye planının hazırlandığını açıkladı. İsmini gizli tutan kaynağı aktardığı bilgilere göre Suriye kökenlilerin Güney Kıbrıs - Yunanistan üzerinden Avrupa’ya götürülmesi planlanırken; Bahoz Erdal, ve Mahmut Hıdro dâhil kemik kadro ise Kandil’e götürülecek.