PKK'nın silah bırakma kararı dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda önemli adım

Terör örgütü PKK, kendini fesih ettiğini duyurdu. Terörsüz Türkiye için atılan bu adım dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya haberi 'son dakika' olarak geçti. Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerinde önemli bir adım atıldığının altı çizildi.

Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Örgüt, geçtiğimiz hafta duyurdukları kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. PKK'nın bu kararı uluslararası basında da geniş yankı buldu. Dış basın haberi 'son dakika' olarak dünyaya servis etti.

''TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA GÜÇLENDİ''

Bloomberg, ''40 yıllık savaş sona erdi'' manşetiyle haberi duyurdu. Haberde, Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerinin güçlendiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir.

''YENİ BİR BARIŞ SÜRECİ''

Katar merkezli Al Jazeera haberinde, PKK'nın Türkiye ile on yıllardır devam eden çatışmalara son verme vaadiyle kendini feshedip silahsızlanmayı planladığı ifade edildi. Kararın, çatışmaları bitirmeyi hedefleyen yeni bir barış sürecinin başlatılması planlandığına dikkat çekildi.

''40 YILDIR SÜREN ÇATIŞMALARA SON''

Alman Deutsche Welle (DW), PKK'nın, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmanın ardından faaliyetlerine son verme kararı aldığını duyurdu.

Haberde, örgütün 12. Kongresi'nde alınan kararla, PKK'nın örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi planlanıyor.

''TÜRKİYE İLE YENİ BİR BARIŞ GİRİŞİMİ''

Fransız haber kanalının internet sitesi France 24, "PKK, pazartesi günü tarihi bir karar alarak kendini feshedeceğini ve Türkiye devletiyle 40 yıldır süren silahlı çatışmaya son vereceğini açıkladı. Karar, örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Kürt silahlı grup, dört on yıldır süren silahlı çatışmanın ardından Türkiye ile yeni bir barış girişimi kapsamında, kendini feshedip silahsızlanma kararı aldı.'' ifadelerini kullandı.

''BÖLGEDE ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURACAK''

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın, Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurması bekleniyor. Suriye'de Kürt güçler ABD kuvvetleriyle müttefik durumda. Bildiriye göre, Kürt savaşçılar silahlarını bırakıyor ve Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

''KARARDAN SURİYE DE ETKİLENECEK''

İngiliz SkyNews'in haberinde, PKK'nın fesih kararından sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de etkileneceği belirtildi. Skynews, PKK'nın başlattığı saldırılarla bugüne kadar 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, örgütün PKK adıyla yürüttüğü bütün faaliyetlerini bitireceği bilgisini verdi.

''İMRALI ADASI'NDAN GELEN ÇAĞRI''

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Die Welt'in internet sitesi "PKK'nın silahları bırakma kararını" son dakika duyururken, "26 yıldır İstanbul açıklarındaki İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, şubat ayı sonunda PKK'ya silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulunmuştu" ifadelerine yer verdi.

''KARAR KONGRENİN ARDINDAN GELDİ''

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP açıklamayı duyururken örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına kulak verildiğini belirtti. Haberde, "PKK, bu kararı, geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta düzenlenen 12. Kongre'nin ardından geldi. Örgütün yayımladığı bildiride, "PKK'nin örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.