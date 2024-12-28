PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani köşeye sıkıştı! Bu kez de Rusya'dan yardım talep etti

28 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:37

Terör örgütü PYD/YPG lideri Mazlum Kobani, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinden endişe duyduklarını söylemişti. Türkiye'nin havadan ve karadan müdahaleleri yüzünden zor durumda olduklarını belirten Kobani, Rusya'ya yardım çağrısında bulundu.

Suriye​'de tarihi günler yaşanıyor. 61 yıllık Baas rejimi​ yıkıldı, Beşar Esad​ Rusya​'ya kaçtı. Bu gelişmelerin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın​'ın Emevi Camii'ne ziyaretiyle ilişkili konuşan terörist Kobani, "HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor." demişti. Daha önce birçok defa ABD'den yardım talebinde bulunan Kobani bu kez de Rusya​'ya koştu.

Suriye'den kovulacağını anlayan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani, Rusya'dan Türkiye'ye karşı kendilerini kurtarmasını istedi.

Rusya'dan Türkiye'yle aralarında arabuluculuk yapmasını isteyen Kobani, talepleri karşılanmazsa kendilerini savunacaklarını öne sürdü.

"RUSYA DEVREYE GİRMELİ"

Kobani şunları söyledi:

"Türk devletinin bize karşı tehditleri var bunu biliyoruz. Hem Münbiç'te hem diğer yerlerde bu tehditler devam ediyor. Biz istiyoruz ki Türkiye ile barış ve diyalog olsun. Rusya da ortalık biraz sakinleştiğinde devreye girmeli. Ama her şeye rağmen tedbirimizi alıyoruz. Halkımıza şunu söylüyoruz; "Biz hazırız ve savaşçılarımız yeterli"

"SURİYE'YE KARIŞMAYACAĞIZ"

Öte yandan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump daha önce Suriye'yle ilgili yaptığı açıklamada "Biz oraya karışmayacağız" demişti.

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." ifadelerini kullanmıştı.