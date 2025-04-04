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 | Onur Kaya

PKK/YPG Halep'ten çekiliyor! Konvoy halinde şehri terk ettiler

Suriye'de geçici yönetimin lideri Ahmet Şara 10 Mart'ta anlaşma yapan terör örgütü PKK/YPG, anlaşma gereği Halep'ten çekilmeye başladı. Konvoyda ağır silahların bulunduğu askeri araçlar dikkat çekerken, teröristler ise ellerinde terör örgütüne ait paçavraları taşıdı.

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PKK/YPG Halep'ten çekiliyor! Konvoy halinde şehri terk ettiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 00:25

Suriye'nin Halep şehrindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden teröristler, bu mahallelere dair 1 Nisan'da imzalanan yeni anlaşma gereği Fırat'ın doğusuna çekiliyor.

Yaklaşık 250 teröristi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep'ten ayrıldı. Konvoyda üzerine ağır silah yerleştirilmiş askeri araçlar ve içinde silah veya mühimmat olduğu düşünülen brandalı bir kamyon yer aldı.

PAÇAVRALARLA HALEP'İ TERK ETTİLER

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

PKK/YPG Halep'ten çekiliyor! Konvoy halinde şehri terk ettiler

MAKSUD VE EŞREFİYYE'Yİ TERÖR ÜSSÜNE ÇEVİRDİLER

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

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ESNAFI HARACA BAĞLADILAR

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.

PKK/YPG Halep'ten çekiliyor! Konvoy halinde şehri terk ettiler

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

KESKİN NİŞANCILARLA ÇEVİRDİLER

Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

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