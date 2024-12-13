PKK/YPG’li teröristler Suriye’yi kana bulayacaktı: SMO askeri böyle ele geçirdi!

13 Aralık 2024 20:30 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 21:59

Suriye’deki devrimin ardından Münbiç’ten geri çekilen terör örgütü PKK’nın karanlık yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü kamyon ele geçirdi. Teröristlerin Suriye’de kanlı bir eyleme hazırlandığı değerlendirildi…

Suriye​'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam​, Halep​, Lazkiye, Dera, Hama illeri başta olmak üzere çoğu kentte meydanları dolduran halk, coşkulu kutlamalarını sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde, örgütün terörist faaliyetler için kullandığı bir hastanenin altında tünel ağı bulunmuştu. Çalışmalarını sürdüren SMO askerleri bu kez bomba yüklü bir kamyon ele geçirdi.

DEVASA DÜZENEK

Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'te çalışmalarını sürdürüyor. SMO askerleri, PKK/YPG'li teröristlere ait bomba yüklü kamyon ele geçirdi. Kamyon kasasındaki birçok patlayıcının kablolarla birbirine bağlandığı gözlendi.

DEMİR PARÇALARIYLA GÜÇLENDİRİLMİŞ

SMO'da görevli bomba imha uzmanları, bombaların bağlantılarını sökerek, güvenliği sağladı. Bombaların daha fazla hasara yol açmaları için demir parçalarıyla güçlendirildiği belirlendi.

Öte yandan SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı. Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor. Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.