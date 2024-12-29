Plaja ayak basmalarıyla kaçmaları bir oldu! Davetsiz misafir resmen korku saçtı

29 Aralık 2024 15:50 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:17

Avustralya'da Noel'i güneş, kum ve deniz üçlüsüyle kutlamak isteyenlerin keyfi yarıda kaldı. Bazıları ise plaja adım atar atmaz kaçmak zorunda kaldı. Sahildeki beklenmedik bir ziyaretçinin kumlara gelmesi herkese korku verdi.

Avustralyalılar yazın en sıcak günlerini ve Noel tatillerini plajda geçirirken hem keyiflerini kaçıran hem de korkutan bir davetsiz misafirle burun buruna kaldılar. Bazıları ise plaja ayak basar basmaz kaçtı. Jesse ve Cami ise o anları kayda aldı. Byron Körfezi'nin ana plajında havluların üzerinde kaydığı düşünülen doğu kahverengi yılanının anını yakaladı.

PLAJA YILAN​ UZMANI ÇAĞRILDI

İkili, o anları ''Çalılıktan çıktı ve insanların havlularının üzerinden geçiyordu. Can kurtarana haber verildi ve bir yılan bakıcısı onu plajdan güvenli bir şekilde çıkarmak ve başka bir yere taşımak için çağrıldı.'' diyerek anlattı. İkili, ölümcül zehirli yılanın videosunu sosyal medyada paylaşınca ise çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar bu durumun normal olduğunu söyleyerek, ''Avustralya'ya hoş geldiniz'' gibi yorumlar yapsa da bazıları bu durumun ne kadar korkunç olduğundan bahsettiler.

Öte yandan doğu kahverengi yılanları ülkedeki ölümcül yılan ısırıklarının en yaygın nedenidir. Küçük bir ısırığı bile ölümcül olabilir.