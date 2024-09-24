Plaja tehlike işareti olarak kırmızı bayrak çekildi: Herkes panikle kaçıştı, sahil boşaltıldı!

24 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:22

İspanya'nın turizm bölgesi Alicante şehrinde köpek balığı paniği yaşandı. Yetkililer hemen harekete geçti. Plaja tehlike işareti olarak kırmızı bayrak çekildi.

İspanya​'nın Alicante şehrinde bulunan Denia plajında tatilciler, büyük bir korku yaşadı. Kıyıya yakın yerde yüzen köpek balığı herkesi alarm durumuna geçirdi. Denizin keyfini çıkaranlar, pamuk balığı olarak da bilinen mavi köpek balığının su yüzüne çıkmasıyla dehşete kapıldı.

PLAJA KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Cankurtaranlar devreye girdi. Sahil acil olarak boşaltıldı. Plaja tehlike işareti olarak bilinen kırmızı bayrak çekildi. İnsanlar, farkında olmadan köpek balığına yaklaşanları uyarmaya çalıştı, ortama bir anda kaos hakim oldu.

O esnada deniz giren bir köpek ise bağrışlarla uzaklaştırıldı. Bu esnada köpekbalığı, insanlara doğru yönelmek yerine çevredeki balıkları yedi.

ALMAN TURİST KÖPEK BALIĞINA YEM OLDU

Öte yandan bu yıl Alicante şehrinde birçok kez köpek balığı görüldü. Kanarya Adaları'nda ise 30 yaşındaki bir Alman turist, köpek balığı saldırısına uğramıştı. Bacağından ısırılan turist, kalp krizi de geçirince hayata tutunamadı. İsmi açıklanmayan Alman turistin 23 Eylül'de hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.