Plajda kanlı saldırı: Kurşuna dizip jet skilerle kaçtılar!

03 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:19

Meksika'nın Cancun şehrinde kanlı bir saldırı gerçekleşti. Lüks bir tatil köyünü basan saldırganlar, bir kişiyi kurşuna dizip jet skilerle kaçtılar.

Meksika'da lüks bir tatil köyünü basan 4 saldırgan, 30 yaşındaki bir Meksika uyruklu adama kurşun yağdırdı. Saldırganların ikisi olay yerinden jet skilerle kaçarken ikisi ise koşarak uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kişinin saldırganların kaçmak için kullandığı jet skilerden de sorumlu olduğu açıklandı.

Kamera kayıtları, geceliği bin dolar olan lüks otelin lobisinde eğlenen misafirlerin bir anda çığlık çığlığa kaçıştığını ortaya koydu. Bazı misafirlerin, korkuyla ailelerini aradıkları görülüyor.

KARTELLERİN SAVAŞI OLABİLİR

Meksika polisi, olayın karteller arası bir savaş olabileceğini açıkladı. Polis, uyuşturucu ticareti sebebiyle patlak veren bir anlaşmazlık nedeniyle yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Saldırının ardından otel de açıklama yaptı. Otel, suikast kurbanı adamın otelde kayıtlı bir misafir olmadığını söyledi.

Saldırı sonrası, saldırganlardan biri yakındaki bir otelin plajında iki el ateş etti. Kamera kayıtları, siyah şort ve beyaz gömlek giyen saldırganı plaj boyunca koşarken görüntüledi.