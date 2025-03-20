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 | Berkay Alptekin

Plajdaki ırkçı kavga kanlı bitti! Kulağını ısırarak kopardı

ABD’nin Florida eyaletinde bahar tatili sırasında bir plaj kavgası kanlı bitti. 18 yaşındaki bir gencin, bir adama önce ırkçı söylemlerde bulunduğu, ardından adamın kulağını ısırarak kopardığı ileri sürüldü.

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Plajdaki ırkçı kavga kanlı bitti! Kulağını ısırarak kopardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 16:46

ABD'nin Florida eyaletinde plajdaki bir kavga kanlı bitti. Florida'nın Lee County ilindeki Şerif Ofisi'nin raporuna göre, Fort Myers Plajı'nda meydana gelen olayda Jack Turner isimli şahıs, Juwan Black’e ırkçı hakaretlerde bulunduktan sonra arkadan saldırdı.

Kavga, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sona erdi. Olay yerindeki görgü tanıkları, saldırının şiddetli olduğunu ve Black’in ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.

Polis yetkilileri, olayın görüntülerle desteklendiğini belirtti. Kayıtlara göre Turner, Black’i yere yatırarak kafasına yumruklar attı. Elde edilen rapora göre, Turner daha sonra Black’in saçlarından tutarak onu yere savurdu ve kulağını ısırarak kopardı. Bu Black'in ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, "travmatik auriküler amputasyon" olarak tanımlanan ciddi bir doku kaybına yol açtı.

AĞIR DARPTAN HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ

ABD merkezli Fox News'in haberine göre Black, tedavi edilmek üzere Gulf Coast Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Turner ise ağır darp suçlamasıyla gözaltına alınarak Lee County Hapishanesi'ne nakledildi.

Yetkililer, Turner ve Black’in birbirlerini önceden tanıdığını, ancak kavgaya tam olarak neyin sebep olduğunun henüz netleşmediğini bildirdi.

Lee County Şerifi Carmine Marceno, olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik ek tedbirlerin artırılacağını belirterek, "Her türlü şiddete karşı toleransımız sıfır. Fort Myers Plajı, tüm ziyaretçiler ve sakinler için güvenli kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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