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 | Berkay Alptekin

Planı elinde patladı! ATM'ye yerleştireceği bomba infilak etti

Yunanistan'ın Selanik şehrinde 38 yaşındaki bir kadın ATM'ye yerleştirmeye çalıştığı bomba infilak etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis, şüphelinin daha önce soygunlara karıştığını bildirdi.

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Planı elinde patladı! ATM'ye yerleştireceği bomba infilak etti
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:38

Yunanistan'da 38 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, taşıdığı bombanın elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada kadın, Cumartesi günü sabah saat 5 sıralarında Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik şehrinde bir bankanın yakınına yerleştirmek üzere bombayı taşıyordu.

Polis, patlamada çok sayıda dükkanın ve aracın hasar gördüğünü belirtti.

Planı elinde patladı! ATM'ye yerleştireceği bomba infilak etti

"BİR ŞEYLER TERS GİTTİ VE ELİNDE PATLADI"

Yunanistan merkezli Atina-Makedonya haber ajansının haberine göre, üst düzey bir Yunan polis yetkilisi, “Görünüşe göre kadın, bir ATM'ye yerleştirmek üzere bir patlayıcı taşıyordu. Bir şeyler ters gitti ve elinde patladı” ifadelerine yer verdi.

Polise göre, kadın daha önce de bazı soygunlara katılmıştı ve polis tarafından aranıyordu. Kadının aşırı sol gruplarla olası bağlantıları araştırılıyor.

Planı elinde patladı! ATM'ye yerleştireceği bomba infilak etti

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