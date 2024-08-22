Polis hayvanat bahçesinde canını hiçe sayan kadını arıyor! Tehlikeli anlar kamerada

22 Ağustos 2024 12:37 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:54

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde, kameraya yansıyan görüntüler, polisin bir ziyaretçinin peşine düşmesine neden oldu. Sibirya kaplanını yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın çitleri aşarak tel örgülerin arkasındaki kaplanın yanına geldi.

HER ŞEY BİR FOTOĞRAF İÇİN

Tel örgülere farkında olmadan elini koyan kadını, kaplan fark ettiği anda hamlesini yaptı. Kadın, kaplandan hızlı çıkıp elini tel örgüden çekmeyi başardı. Ardından kaplanla pozunu verdi ve fotoğrafını çektirdi.

Video, kadının ahşap çitin üzerinden atlayarak geri dönmesiyle sona eriyor. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından polis devreye girdi.

POLİS CANINI HİÇE SAYAN KADINI ARIYOR

Polis açıklamasında, ''Cohanzick Hayvanat Bahçesi'ndeki bir kadın, kaplan bölmesindeki tahta çitin üzerinden atladı ve elini tel bölmenin arasından geçirerek kaplanı neredeyse ısıracak hale getirmeye çalıştı" ifadelerine yer verdi.

Polis, videoyu paylaşarak, halktan internet sitesi üzerinden isimsiz ihbarda bulunmalarını istedi.