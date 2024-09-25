Polis koruması, sokağa çıkma yasağı fayda etmedi: Eve giren ayı baba ile oğlu katletti!

25 Eylül 2024 15:23 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:37

Rusya'nın Primorsky bölgesinde bir köyde 35 köpeği telef eden ayı alarmı verildi. Polis, köylüleri korumak için nöbet tutmaya başladı. Hatta sokağa çıkma yasağı da uygulandı. Fakat ayı, baba ile oğlunun evine girerek adeta katliam yaptı.

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Rusya​'nın doğusunda bulunan Primorsky bölgesinde bir köyde ayı​ dehşeti yaşandı. Köydeki 35 köpeği de öldüren ayı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandı. Köpeklerin barınakta bağlı tutulması nedeniyle kaçamadığı, ayıya yem olduğu belirtildi. Barınak yetkilisi Olga Zamyshlyaeva, barınağın orman içinde olduğunu ve zayıf çitlerle korunduğunu açıkladı.

ÖNLEMLER FAYDA ETMEDİ, AYI KATLİAM YAPTI

Ayının 35 köpeği öldürmesinin ardından polis, köyde nöbet tutmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı da uygulanan köyde avcılar da ayıyı bulup öldürmekle görevlendirildi. Fakat tüm bu önlemler fayda etmedi. Eve giren ayı, 87 yaşındaki bir baba ve 56 yaşındaki oğlunu öldürdü.

AYI KUDUZ OLABİLİR

Sağlıklı bir ayının insanlara saldırmayacağını söyleyen uzman Sergey Aramilev, ayının muhtemelen yaralı ya da kuduz olduğunu düşündüğünü ifade etti. Öldürülen ayının ise zayıf olduğu bu yüzden hasta olabileceği belirtildi.