Polis kovaladı, o kaçtı! Kamyonla alışveriş merkezine daldı: 1 ölü, 5 yaralı

22 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:44

ABD'nin Teksas eyaletinde alkollü olduğu ileri sürülen bir adamın polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı kaydedildi. Kovalamaca sonunda bir alışveriş merkezinin girişine kamyonla çarpmasıyla 5 kişi yaralanırken, polisin ateş açması sonucu sürücünün vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde polisten kaçan bir adam bir alışveriş merkezinin girişine kamyonla daldığı bildirildi. Olayın, Teksas eyaletinin merkezindeki Killeen kentinde polis memurlarının alkollü araç kullandığı ileri sürülen adamı durdurmaya çalışmasıyla başladığı kaydedildi.

Sürücünün polisin dur ihtarına rağmen araç kullanmaya devam ettiği, sonunda Killeen Alışveriş Merkezi'nin (Killeen Mall) otoparkına girdiği ve sonrasında cam kapılardan geçerek birkaç kişiye çarptığı bildirildi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ABD merkezli basın kuruluşlarının haberinde, "Polis memurlarından kaçan bir adamın, Teksas'ın Killeen kentinde bir alışveriş merkezinin girişine kamyonla çarpmasının ardından 5 kişi yaralandı. Kamyonu kullanan adam, birkaç kolluk kuvvetinin ateş açmasının ardından vurularak öldürüldü" ifadelerine yer verildi.