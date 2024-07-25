Polis yerde yatan adamın kafasını tekmelemişti! Korkunç şiddet sonrası soruşturma kararı

25 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:49

İngiltere'de polis şiddeti olaylarına bir yenisi eklendi. Manchester Heavalimanı'nda bir polis memuru gözaltına alınarak elleri kelepçelenen bir şahsın kafasını, karısının gözü önünde tekmeledi.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından kentteki polis merkezinin önünde protesto gösterisi düzenlendi

ELEKTRİKLİ ŞOK CİHAZI DA KULLANDI

Salı akşamı gerçekleştiği belirtilen olay bir erkek polis memurunun yerde yüzüstü yatan bir adamın üzerine elektrikli şok cihazı tuttuğu görülüyor. Daha sonra polis memuru adamın üzerine basıp kafasına tekme atıyor, bu sırada diğer polis memurları da izleyicilere geri çekilmeleri yönünde bağırıyor.

Video sosyal medyada çokça paylaşılırken, polis yetkilileri tarafından "gerçekten şoke edici" olarak tanımlandı. Olayın ertesi günü Manchester'a bağlı Rochdale kasabasındaki bir polis karakolunun dışında yüzlerce kişiden oluşan bir kalabalık toplandı.

Manchester Evening News'in haberine göre, protestoculardan biri kalabalığa "artık polis vahşetine tahammül etmeyeceklerini" söyledi.

POLİS AÇIĞA ALINDI

Diğer yandan Manchester Polis Şefliği'nden de olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre, polis memurları salı günü saat 20:25'te bir kavga ihbarı üzerine havaalanının 2. terminaline çağrıldı. Bir şüpheliyi tutuklamaya çalışan üç memurun vahşice saldırıya uğradığı belirtilenaçıklamadra bir memurun burnunun kırıldığı ve üçünün de hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

Olay yerinde acil servis çalışanlarına yönelik arbede ve saldırı suçundan dört kişi tutuklandığı belirtilirken, olayda orantısız güç kullanan polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldığı ve şahsın açığa alındığı bildirildi.