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Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
11 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:07

ABD'nin Virginia eyaletinde, polisin peşinde olduğu şüphelinin, yakalanmamak için evini patlattığı anlara ilişkin görüntüler yayımlandı. 

ABD'de 2023 yılının son ayında meydana gelen olayda, polisten kaçan 56 yaşındaki şüpheli James Yoo, yakalanmamak için evini havaya uçurmuş, hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin görüntüler ilk kez yayımlandı.

Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

POLİSE DİRENİP, ATEŞ AÇMIŞTI

Virginia'da polis, bir kişinin evinin camından 30-40 kez işaret fişeği ateşlediği ihbarını alıp harekete geçmişti. Polis, Yoo'ya evden çıkması için çağrı yapmış fakat Yoo, polise direnmişti. 

Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

EVİNİ HAVAYA UÇURDU

Evinin içerisine barikat kuran şüpheli James Yoo, birkaç kez polise de ateş edip, evini havaya uçurdu. Şiddetli patlama, polislerin aracı ve vücut kamerasına yansımıştı.

Yoo'nun öldüğü evin patlama anlarının vücut kamerası ve araç kamerası görüntüleri, yetkililerce 7 Haziran'da basın konferansıyla yayınlandı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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