Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Polonya Parlamentosu'nda şok eylem! Milletvekili Nazi sembollü İsrail bayrağı açtı

Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, parlamentoda yaptığı konuşmada üzerinde gamalı haç bulunan bir İsrail bayrağı açtı. İsrail'i Nazi Almanyası'na benzeten Berkowicz, beyaz fosfor bombası kullanımına dikkat çekerek sert ifadeler kullandı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 21:20

Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşmada, ’in Orta Doğu’daki saldırılarının etkisini Polonyalıların akaryakıt fiyatlarında hissettiğini belirtti. Ukrayna'daki savaş boyunca ölen çocuk sayısından onlarca kat daha fazla çocuğun 'de öldürüldüğünü aktaran Berkowicz, "Bunun etkisini çocuklar nasıl hissediyor?" sorusunu yöneltti.

"ÇOCUKLAR HEM BOĞULUYOR HEM İÇTEN YANIYOR"

Berkowicz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yahudiler, havadaki oksijeni emen ve insanları boğularak ölüme sürükleyen yasaklı fosfor bombasını kullanıyor. Dahası, bu bombanın dumanı akciğerlere giriyor ve onları içeriden yakıyor. Aynı anda hem boğuluyorlar hem de içten yanıyorlar. On binlerce kadın ve çocuk. Ama bir çocuğun şansı yaver gider de boğulmazsa, beyaz fosfor yanağına, eline yapışıyor ve dokuların içinden kemiğe kadar yanarak ilerliyor. Bunu söndürmek mümkün değil, bu yüzden yanağı kesiliyor, eli ampute ediliyor."

NAZİ BENZETMESİ: GAMALI HAÇLI İSRAİL BAYRAĞI AÇTI

Berkowicz, İsrail hakkında Nazi Almanyası için kullanılan "Üçüncü Reich" ifadesini kullanarak, gamalı haç içeren İsrail bayrağı açtı ve "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sejm Başkan Yardımcısı Wlodzimierz Czarzasty, Berkowicz'in konuşmasının ardından Sejm'de gamalı haç göstermenin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurguladı.

