Polonya'da akılalmaz kaza! 21 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

19 Ekim 2024 15:51 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:58

Polonya'nın Gdansk şehri yakınlarında 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, kazaya karışan bazı araçlar küle döndü.

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehri yakınlarındaki S7 ekspres yolunda gece yarısı zincirleme trafik kazası​ meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle daraltılmış olan yolun bir kısmında gerçekleşen kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

21 aracın karıştığı kazada sıkışan kişileri kurtarma çalışmaları saatler sürerken, bazı araçlar ise tamamen yanarak kül oldu. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu yaralı 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

BİR KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polisin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda kazaya yol açtığı belirtilen 37 yaşındaki bir kamyon şoförü gözaltına aldı. Alkol ve uyuşturucu testi yapılan sürücünün bugün savcılığa çıkarılacağı belirtildi. Kaza nedeniyle S7 ekspres yolu Borkowo mevkii 10 saatten fazla süreyle trafiğe kapatıldı.