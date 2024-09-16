Polonya'da Boris Kasırgası hayatı felç etti! Doğal afet durumu ilan edildi

16 Eylül 2024 00:28 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 00:30

Polonya'nın güneyinde etkili olan Boris Kasırgası, bölgeyi sel ve su taşkınlarıyla vurdu. Felaketin ardından yetkililer acil durum ilan etti.

Polonya, Boris Kasırgası'nın etkileriyle başa çıkmaya çalışıyor. Başbakan Donald Tusk, ülkenin güney ve güneybatı bölgelerini vuran kasırga nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Tusk, olası doğal afet sonuçlarının önlenmesi ve kasırganın yol açtığı tahribatın onarılması amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca, zararın giderilmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) maddi destek talep edeceklerini de ifade etti.

ÖZGÜRLÜKLERE 'GEÇİCİ' KISITLAMA!

"Olağanüstü hal" kapsamında, sel ve su taşkınlarının etkili olduğu bölgelerde en fazla 30 gün süreyle bireysel hak ve özgürlüklerde geçici kısıtlamalar yapılabileceği açıklandı.

FELAKETTE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Polonya'nın güneyinde dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda nehir taşmış, Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy, Ladek Zdroj, Bielsko Biala dahil olmak üzere onlarca yerleşim yeri sular altında kalmıştı. Stronie Slaskie'deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkılmıştı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde 2 kişi sel sularına kapılarak ölmüştü.