Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 14:35 - Güncelleme : 14 May 2024 14:35
Polonya&#039;da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Polonya'nın güneyindeki bir madende göçük meydana gelmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Madende arama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Polonya'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği bölgedeki 15 madenciden 11'i kurtulmayı başarırken, 4 madenci göçük altında mahsur kaldı. Kaçmayı başaran madencilerden 9'u hafif yaralı olarak çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 870 metre derinlikte meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerinde çıkarmayı başardığı 1 madenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halen göçük ve metan gazı patlaması riski bulunan madende çalışmalarını güçlükle yürüten kurtarma ekipleri, 2 madencinin de cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan dördüncü madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...