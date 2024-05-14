Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var
Polonya'nın güneyindeki bir madende göçük meydana gelmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Madende arama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
Polonya'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği bölgedeki 15 madenciden 11'i kurtulmayı başarırken, 4 madenci göçük altında mahsur kaldı. Kaçmayı başaran madencilerden 9'u hafif yaralı olarak çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 870 metre derinlikte meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerinde çıkarmayı başardığı 1 madenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Halen göçük ve metan gazı patlaması riski bulunan madende çalışmalarını güçlükle yürüten kurtarma ekipleri, 2 madencinin de cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan dördüncü madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.