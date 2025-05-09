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 | Berkay Alptekin

Polonya'dan barış çağrısı! 'ABD başarısız olursa rota Türkiye olabilir'

Polonya Dışişleri Bakanı, Şubat 2022'den beri devam eden Rusya ve Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. Bakan, ABD'nin arabulucu rolünden çekilmesi halinde potansiyel arabulucu adayları olarak Türkiye ve Çin’e işaret etti.

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Polonya'dan barış çağrısı! 'ABD başarısız olursa rota Türkiye olabilir'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 11:12

Polonya'nın başkenti Varşova’daki Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısının marjında konuşan Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. Sikorski, ABD’nin savaşı bitirmek için yapılan müzakerelerden çekilmesi halinde Türkiye ya da Çin’in arabulucu olabileceğine inandığını ifade etti.

Kyiv Independent haber sitesine göre, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki “arabuluculuk çabalarında” başarılı olmasını umduğunu söyleyen Bakan Sikorski, “Ancak eğer bu yol başarısız olursa, başka adaylar da var” ifadelerine yer verdi.

Polonya'dan barış çağrısı! 'ABD başarısız olursa rota Türkiye olabilir'

“İLETİŞİM KANALLARINI SÜRDÜREN TÜRKİYE VAR”

Türkiye'yi bu adaylardan biri olarak gören Polonyalı bakan, “İletişim kanallarını sürdüren Türkiye var. Sonra, her şeyden önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i müzakere masasına getirecek ve taleplerini yumuşatacak araçlara sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti var” değerlendirmesinde bulundu.

Sikorski’nin açıklamaları, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünden çekilme sinyali vermesinin ardından geldi. ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, 8 Mayıs’ta Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı bitirmek için ilerleme kaydettiğini görmezlerse müzakere masasından “uzaklaşmaya” hazır olduklarını belirtti.

Polonya'dan barış çağrısı! 'ABD başarısız olursa rota Türkiye olabilir'

"ŞARTLARA UYULMAZSA YAPTIRIMLAR YOLDA"

Türkiye, savaş başladıktan hemen sonra İstanbul da iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmış, ardından Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na varılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile öncülük etmişti.

Batılı ülkeleri Ukrayna’ya silah sağlayarak savaşı şiddetlendirmek ile eleştirilen Çin ise Ukrayna tarafından Rusya ordusuna silah sağlamakla da suçlanıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başkan olarak Avrupalılar ile Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasına bağlıyım; kalıcı bir barış olacak” dedi.

Trump, iki ülke arasındaki ateşkese uyulmasını umduğunu söyleyerek, “Eğer ateşkese saygı gösterilmezse ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak” ifadelerini kullandı.

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