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 | Berrak Arican

Pompalı tüfek tuzağı! Eve girer girmez vuruldu

ABD'nin Calhoun şehrinde bir evin kapısına tuzaklanmış av tüfeği aile üyelerinden birinin ölümüne neden oldu. Polis, tuzağın kolluk kuvvetleri için hazırlanmış olabileceği iddiası üzerinde duruyor.

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Pompalı tüfek tuzağı! Eve girer girmez vuruldu
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 15:19

Calhoun'da Güney Carolinalı bir adam, bir evde vurularak öldü. 34 yaşındaki Jordan Dove, tutuklu olan amcasının boş evine girer girmez pompalı tüfekle vuruldu. Polis, olay yerine geldiğinde pompalı tüfeğin evin kapısına tuzaklandığını fark etti.

ARKA KAPIYA YERLEŞTİRİLMİŞ AV TÜFEĞİ

Şerif bürosu yaptığı açıklamada, olaya şu sözlerle açıklık getirdi:

"O sırada, ikametgahta tuzak kurulmuş olabileceği düşünülüyor. Memurlar eve yavaşça girerken evin etrafına bir güvenlik çemberi çekildi ve eve girmeye çalışan herkes için arka kapıya yerleştirilmiş bir av tüfeğiyle karşılaştılar.''

ASIL HEDEF KOLLUK KUVVETLERİYDİ

Polis, pompalı tüfek tuzağı nedeniyle hayatını kaybeden Dove'nin amcasının bir silahlı saldırı nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Calhoun County Şerifi Thomas Summers, evin kolluk kuvvetlerine zarar verme amacıyla tuzaklandığını düşündüklerini ifade etti. Summers, "Bu, kolluk kuvvetlerini hedef alan çok tehlikeli bir durumdu. Bu, kolluk kuvvetlerinin her gün karşılaştığı tehlikelerin bir başka örneğidir" dedi.

HALK İÇİN BİR TEHDİT YOK

Şerif ofisi son yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ek bir bilgi olmadığını ancak kamuoyuna yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti.

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