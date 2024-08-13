Pompeii'de karı koca iskeleti keşfi: Felakete yatakta yakalanmışlar! Altın ve gümüş detayı

13 Ağustos 2024 07:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 07:17

Bilim insanları Dünya'da yaşam yok olursa ne yapılacağını açıkladı: Çözüm Ay'da!

Bilim insanları Dünya'da yaşam yok olursa ne yapılacağını açıkladı: Çözüm Ay'da!

İtalya'nın Napoli bölgesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii kentinin kalıntıları arasında iki insan kalıntısı daha bulundu.

Bölgede görev yapan arkeoloji ekibi , Pompeii'deki arkeologların yaklaşık 2000 yıl önce meydana gelen volkanik patlamanın iki kurbanını daha keşfettiğini söyledi. Açıklamada, patlama meydana geldiğinde yeniden inşa halinde olan bir malikanenin küçük, geçici yatak odasında bir erkek ve bir kadına ait iskeletlerin bulunduğu belirtildi.

YAĞMURUN BİTİŞİNİ BEKLERKEN LAV SELİNE KAPILMIŞLAR

Kadın, etrafında altın, gümüş ve bakır paraların yanı sıra altın ve inci küpeler de dahil olmak üzere mücevherlerle yatakta yatıyordu. Adam yatağın ayakucundaydı.

Küçük odayı sığınak olarak seçmişler, kapıyı kapatan ve kaçışlarını engelleyen kaya parçaları yağmurunun bitmesini beklemişlerdi. Açıklamada, bunların sonunda lav ve diğer malzemelerin akışıyla gömüldüğü belirtildi.

Arkeolojik parkın müdürü Gabriel Zuchtrigel , "İki kurban hakkındaki paha biçilmez antropolojik verileri analiz etme fırsatı, Pompeii sakinlerinin günlük yaşamları hakkında önemli miktarda veriyi kurtarmamıza olanak tanıyor" dedi .

VOLKANİK KÜLLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Yalnızca 16. yüzyılda keşfedilen Pompeii, onlarca yıllık gerileme ve ihmale son vermeyi amaçlayan arkeolojik faaliyetlerde son yıllarda büyük bir artışa tanık oldu. Bir zamanlar Napoli yakınlarındaki gelişen şehir ve çevresi, MÖ 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül altında kaldı.

Yanardağın patlaması, Avrupa'nın en büyük yanardağlarından birinin eteklerinde yaşadıklarından haberi olmayan binlerce Romalıyı öldürdü. Vezüv Yanardağı patladığında şehri kalın bir kül tabakasının altına gömdü ve birçok sakinin cesedini ve birçok binanın da temelini neredeyse sağlam bıraktı.