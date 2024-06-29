Portakal suyu 3. derece yanıklara neden oldu! Uzmanlardan 'turunçgil' uyarısı geldi

29 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:10

Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok'ta binlerce takipçisi olan fenomen Majo, bebeğine portakal suyu içirdikten sonra başına gelenleri anlattı, duyanlar endişeye kapıldı. Majo, bir gün oğlunun kolunda sivrisinek ısırığı bir kızarıklık olduğunu, şiş gözüktüğünü fark etti. Bebeğinin açık tenli ve hassas bir cilde sahip olmasından dolayı böyle olduğunu düşünen Majo, başta pek önemsemese de durum zamanla ciddi bir hal aldı.

ISIRIK VE ALERJİ İLACI İŞE YARAMADI

Kızarıklığın olduğu yerin çok sıcak olduğunu fark ettiğini anlatan Majo, ''Bunun bir at sineği ısırığı olabileceğini düşündüm çünkü bunlar da aynı reaksiyona neden oluyor; kızarıklık, şişlik ve zehirden kaynaklanan sıcaklık." dedi.

Bir sağlık kuruluşuna başvuran Majo'nun oğluna, ısırık giderici ilaç ve alerji aşısı yapıldı ama o ağlamayı veya acı içinde çığlık atmayı bırakmadı.

DOKTOR 3. DERECE YANIKLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ertesi gün Majo'nun bebeğinin kolundaki kızarıklar, irin dolu kabarcıklara dönüştü. Acil olarak bebeğini doktora götüren Majo'ya, oğlunun 3. derece yanık olduğu söylendi ve neye uğradığını şaşırdı.

''Doktorun söylediğine inanamadım'' diyen Majo, başına gelenleri şöyle anlattı:

“Doktor birkaç gün önce ne yaptığımızı sordu. Ona havuza gittiğimizi söyledim. Güneş kremi sürdüm. Hava sıcak ama bulutluydu. Ne yediğini, nerede olduğunu, herhangi bir kimyasala maruz kalıp kalmadığını sordu. Hayır dedim, sadece havuz. Sonra oğlumun portakal suyu içtiğini hatırladım ve ona anlattım. Doktor, herhangi bir turunçgil meyvesinin cildi yakabileceğini açıkladı."

UZMANLARDAN 'TURUNÇGİL' UYARISI

Majo, oğlunun oyun oynarken portakal suyunun bir kısmını üzerine döktüğünü söyledi. Doktor, 3. derece yanıkların bu yüzden kaynaklanabileceğini belirtti.

The Sun'ın haberine göre, doktorun doğru nedeni bularak, uyguladığı tedavi, bebeğin kötü döküntülerinin zamanla azalmasını sağladı.

Uzmanlar, "Güneşteyseniz ve herhangi bir turunçgille temas ederseniz, iyice yıkanmalı, güneş kremi sürmeli ve güneşten korumak için o bölgeyi örtmelisiniz.'' uyarısında bulundu.

''BEBEĞİMİN YAŞADIKLARINI YAŞAMASINLAR''

Majo da bu bilgiyi, diğer anneleri uyarmak için paylaştığını aktardı:

''Bu bilgiyi paylaşıyorum ve benim gibi bunun mümkün olduğunu bilmeyen diğer anneleri bilgilendiriyorum. Bu şekilde diğer ailelerin, özellikle de çocukların, bebeğimin yaşadıklarını yaşamasının önlenmesine yardımcı olabiliriz."