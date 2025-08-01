Portekiz'de başı olmayan ceset gizeminde sır perdesi aralandı! Eksik parçayı bir gün sonra polise teslim etti

Portekiz’in başkenti Lizbon’da, şehrin merkezinde yer alan bir köprünün altından başı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Olay, çarşamba sabahı şehir merkezindeki Coliseu dos Recreios’un arkasında meydana geldi. Polis, cesedin 34 yaşında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğunu açıkladı.

Baş kısmı olmayan bedenin bulunmasından bir gün sonra 29 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, bir sırt çantasının içinde folyoya sarılı bir insan başını Lizbon’daki São José Hastanesi’ne götürerek polise teslim etti.

ŞÜPHELİ HER ŞEYİ ANLATTI

CNN Portekiz'in aktardığına göre mühendislik öğrencisi olduğu belirtilen şüpheli, kurbanla sadece birkaç saat önce tanıştığını ve aralarında çıkan anlaşmazlığın ardından onu öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli, cinayeti nasıl işlediğini ve kurban öldükten sonra cesede nasıl zarar verdiğini detaylı şekilde anlattı.

Evinden aldığı orta boy bir mutfak bıçağını kullanan saldırgan, adamı öldürdükten sonra mutfak bıçağıyla kafasını kesti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Lizbon Yargı Polisi, şüphelinin hastaneye gelişi sonrası başlattığı incelemelerde cinayetle bağlantılı bıçak dahil olmak üzere birçok delil toplandığını belirtti. Kesik başın da cesede ait olduğunu doğruladı.

Polis, cinayetin uyuşturucu kullanımı ya da kaçakçılığıyla bağlantılı olmadığını, olayın kişisel bir sebepten kaynaklandığını açıkladı.

Erken saatlerde sokakta işlendiği anlaşılan cinayetin görgü tanığı bulunmuyor. Polis, şüpheliyi birinci derece cinayet, cesetle oynama ve yasaklı silah bulundurma suçlarından gözaltına aldı.