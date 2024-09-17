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Portekiz’deki orman yangınları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Eylül 2024 22:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:42
Portekiz’deki orman yangınları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

 Portekiz’in başı orman yangınlarıyla belada. Ülkedeki orman yangınlarında en az 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 10 bin hektarlık alan çıkan yangınlarda kül oldu. Avrupa Birliği'nin sivil koruma mekanizmasını da harekete geçiren yangınlar nedeniyle destek uçaklarının bölgeye gelmesi bekleniyor.

Portekiz’de çıkan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Alevlerle mücadele sürüyor. Ülkenin Aveiro bölgesinde 3 farklı noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Sivil Koruma Kurumuna göre alevler şu ana kadar 10 bin hektarlık (24 bin 700 dönüm) alanı küle çevirdi. Portekiz​ Başbakanı Luis Montenegro ise zor zamanlar geçirecekleri uyarısında bulundu.

Portekiz’deki orman yangınları: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 1. Resim

KAYIP ARTIYOR

Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes yaptığı açıklamada, 3 itfaiyecinin araçlarının alevler arasında kalması sonucu, 2 kadın ile 1 erkeğin Viseu bölgesinin kuzeyindeki Nelas yakınlarında alevlerle mücadele ettiği sırada, Albergaria-a-Velha belediyesinde ise bir ormancılık kurumunda çalışan 28 yaşındaki bir Brezilyalının alevler arasında kalarak karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Portekiz’deki orman yangınları: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 2. Resim

ÇOK SAYIDA UÇAK MÜDAHALE EDİYOR

Hafta sonundan bu yana devam eden ve dün şiddetini artıran yangınlarda 33’ü itfaiyeci olmak üzere en az 40 kişi de yaralandı. 3 bin 700'den fazla itfaiyeci, binden araç ve yaklaşık 20 uçakla alevlere müdahale ediliyor.

Portekiz’deki orman yangınları: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 3. Resim

AB'DEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Portekiz makamları, 8 ilave yangın söndürme uçağı almak için Avrupa Birliği'nin sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdi. Dün İspanya'dan gönderilen 2 Canadair uçağının ardından Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından gönderilecek uçakların da ülkeye gelmesi bekleniyor.

Portekiz’deki orman yangınları: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 4. Resim

BAŞBAKAN: ZOR ZAMANLAR GEÇİRECEĞİZ!

Öte yandan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro dün akşam yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün çok zor zamanlar geçireceğiz" uyarısında bulunmuştu. Montenegro, yangın nedeniyle bugünkü tüm görüşmelerini iptal etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alev Alev17 Eylül 2024 22:44

Ne yazık ki böyle haberleri her gün okuyoruz Allah yardımcımız olsun

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