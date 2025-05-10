Prens Harry kapı zili kamerasına yakalandı! Arkadaşının evini bulmaya çalışırken 3 kez yanlış kapıyı çaldı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı ziyarette dünya gündemine oturdu. Arkadaşının evini bulmak için 3 kez yanlış kapı zilini çalan Harry'nin o görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye taşınan Prens Harry, geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı ziyarette bir arkadaşının evini ararken üç kez yanlış kapıyı çaldığı ortaya çıktı.

Kapı zili kamerasına yansıyan görüntülerde, Prens'in kapı önünde telefonla konuştuğu anlar dikkat çekti. Ev sahiplerinden biri onu tanıyamadığını belirtti.

Bu olay, Harry'nin İngiltere'deyken vergi mükellefleri tarafından finanse edilen silahlı polis korumasının düşürülmesine itiraz ettiği dönemde yaşandı. Mahkeme ise, Sussex Dükü’nün güvenlik düzeyinin azaltılmasının mantıklı ve öngörülebilir olduğunu savunarak temyiz başvurusunu reddetti.

"HUKUKİ GEREKÇE YETERSİZ"

DailyMail'in haberine göre Harry, kendisine haksızlık yapıldığını düşünürken, mahkeme "hukuki gerekçe yetersiz" dedi.

Bu karar, Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet'in İngiltere ziyaretlerinde otomatik olarak koruma almayacakları anlamına geliyor.

Olay sosyal medyada gündem olurken, bazı komşular Prens'in yönünü bulamamasını "garip" olarak nitelendirdi. Diğer yandan siparişi ve kapıda kalması, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.