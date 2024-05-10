Prens Selman'dan 'Neom projesi' için skandal emir: Kendi vatandaşlarını kurşuna dizdirecek

10 May 2024 11:49 - Güncelleme : 10 May 2024 11:51

Suudi Arabistan'da onlarca Batılı şirketin desteğiyle inşa edilen ekolojik şehir projesi Neom'un gerçekleşmesi için elinden geleni yapan Prens Selman ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz BBC'nin haberine göre; şehrin inşası için bölgedeki arazileri boşaltmaya çalışan Suudi yetkililerin güvenlik güçlerine evlerini terk etmeyi reddedenleri vurma emri verdiği öne sürüldü.

EVİNİ TERK ETMEYEN BİR KİŞİ VURULDU

Albay Rabih Alenezi, Neom adı verilen proje kapsamındaki The Line (Hat) isimli dikey şehrin inşası için bölgedeki köylüleri evlerinden çıkarma emri aldığını söyledi. Evini terk etmeyi reddeden bir kişi vurularak öldürüldü.

500 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Suudi hükümeti ve Neom projesi yetkilileri, bu iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Neom projesi, 2030 Suudi Vizyonu stratejisinin bir parçası ve yaklaşık 500 milyar dolar değerinde... Bu stratejinin hedefinde ise Suudi ekonomisini petrol bağımlılığından kurtarmak amaçlanıyor.

PROJENİN 2030'A KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Neom projesinin 2030'a kadar tamamlanması planlanıyor. Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Neom'un inşa edileceği bölge için mükemmel bir 'boş tuval' olarak tanımlama yaptı.

OKULLAR, EVLER, HASTANELER HARİTADAN SİLİNDİ

Hükümetin açıklamalarına göre; altı binden fazla kişi bu hatta yerlerini terk etti ve başka yerlere taşındı. Ancak, İngiltere'deki insan hakları kuruluşu ALQST'nin tahminlerine göre ise bu sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

İncelenen uydu görüntülerinde, tahliye edilen üç bölgede (Al Khuraybah, Sharma ve Gayal) okulların, evlerin ve hastanelerin haritadan silindiği tespit edildi.