Prens Selman'ın suikast korkusu! Öldürülmekten korktuğu için İsrail'le yakınlaşmıyor iddiası

15 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:50

Gizli belgeler gün yüzüne çıktı! Rusya, NATO ile olası savaştaki hedefleri sıraladı: Türkiye de listede

Gizli belgeler gün yüzüne çıktı! Rusya, NATO ile olası savaştaki hedefleri sıraladı: Türkiye de listede

İsrail, Gazze'de katliamlarına başlamadan hemen önce birçok ülkeyle normalleşme adımları atmak üzere görüşmeler yürütüyordu. Suudi Arabistan da bu ülkelerden biriydi. Gazze katliamlarıyla beraber görüşmeler rafa kalktı fakat ABD basınından normalleşme görüşmelerine dair gelen bir iddia dikkat çekti.

PRENS SELMAN SUİKASTA UĞRAMAKTAN KORKUYOR

Suudi Arabistan'ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İsrail ile yakınlaşmaktan korktuğu sebebinin ise suikasta uğrama ihtimali olduğu öne sürüldü. Selman'ın, ABD'li yetkililere konuştuğunu yazan Politico, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongresi üyelerine iletti.

ABD'NİN 'İSRAİL' BASKISINI AZALTMAK İSTİYOR

Prens Selman'ın, ABD'nin 'İsrail ile ilişkileri düzelt' baskısını bu şekilde azaltmaya çalıştığına dair bir yorum da haberde yer aldı. Politico'nun haberine göre Prens Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi. Suudi prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.

Öte yandan Gazze katliamlarından önce Suudi Arabistan ile İsrail'in normalleşme görüşmeleri sürüyordu. İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme çabasındaydı.