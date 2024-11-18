Prens William ve Kate Middleton'a evde uyurken hırsızlık şoku! Windsor Kalesi soyuldu

18 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:07

Prens William ve ailesinin yaşadığı İngiltere'deki Windsor Kalesi'ne hırsız girdi. Üstelik hırsızlık, Kraliyet ailesi evlerindeyken gerçekleşti. Gece vakti maskeli soyguncular, 2 metrelik çiti aşıp, çiftlik araçlarını çaldılar. Olay, güvenlik kapısının parçalanmasıyla ortaya çıktı.

Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile çocukları evde uyurken Windsor Kalesi'ne maskeli soyguncular girdi. Prens William ve ailesi evde uyuduğu sırada 2 metrelik çiti aşan hırsızlar, çiftlik araçlarını çaldılar.

Görgü tanıkları, hırsızların kaleyi bir süredir gözlemlediğini düşündüklerini ifade ettiler. Soyguncular, çaldıkları kamyonla güvenlik kapısını parçaladılar, bir pikap ile TV'yi alıp kayıplara karıştılar.

Yaşanan bu hırsızlık olayı, Windsor Kalesi'nin 2 ana giriş kapısından silahlı polislerin çekildiğinin açıklanmasının ardından gerçekleşti. Hırsızlık, kale güvenlik bölgesindeki Shaw Çiftliği'nde gerçekleşti.

Thames Valley Polisi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"13 Ekim Pazar gecesi saat 23:45 civarında Windsor'da Kraliyet arazisinde bir hırsızlık ihbarı aldık. Şüpheliler bir çiftlik binasına girerek siyah bir Isuzu pikap ve kırmızı bir ATV çaldı."

Olayda henüz tutuklanma olmadı ve soruşturma devam ediyor.