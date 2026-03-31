Prenses askere gidiyor! Danimarka'da zorunlu olan sistemin ilklerinden olacak

Danimarka Prensesi Isabella, ülkede kadınlar için zorunlu tutulan sistem kapsamında 11 ay askeri eğitim alacak. Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan 18 yaşındaki Prenses Isabella'nın, kadınlara zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde Muhafız Süvari Alayı'nda 11 ay eğitim alacağı belirtildi.

ASKERLİK YAPAN İLK KADINLAR ARASINDA OLACAK

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın ağustosta askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın, askeri eğitim alacak olan Prenses Isabella'nın 5 ay temel, 6 ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.

Danimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.