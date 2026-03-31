Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Prenses askere gidiyor! Danimarka'da zorunlu olan sistemin ilklerinden olacak

Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik getirilmesinin ardından sistem kapsamında ilk askere giden kadınlardan biri Danimarka Prensesi Isabella olacak.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 12:43
Danimarka Prensesi Isabella, ülkede kadınlar için zorunlu tutulan sistem kapsamında 11 ay askeri eğitim alacak. Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan 18 yaşındaki Prenses Isabella'nın, kadınlara zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde Muhafız Süvari Alayı'nda 11 ay eğitim alacağı belirtildi.

Danimarka Prensesi Isabella, ülkede kadınlar için zorunlu tutulan askerlik sistemi kapsamında 11 ay askeri eğitim alacak.
18 yaşındaki Prenses Isabella, ağustos ayında Muhafız Süvari Alayı'nda göreve başlayacak.
Prenses, Danimarka'da askerlik yapan ilk kadınlardan biri olacak.
Askeri eğitim süresi toplam 11 ay olacak; 5 ay temel, 6 ay operasyonel eğitim şeklinde.
Danimarka'da kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması Temmuz 2025'te başlatıldı.
ASKERLİK YAPAN İLK KADINLAR ARASINDA OLACAK

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın ağustosta askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın, askeri eğitim alacak olan Prenses Isabella'nın 5 ay temel, 6 ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.

Danimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarı açık camı fırsat bildi, polis aracından böyle firar etti
Pembe fili görenler isyan etti, sosyal medya ayağa kalktı
