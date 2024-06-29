Prenses Diana'nın balayındaki kıskançlık kavgası ifşa oldu! Yazdığı mektup satışta

29 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:15

Prenses Diana'nın eski eşi Kral Charles ile evliliğinin ilk yıllarında yazdığı 9 mektup açık artırmaya çıktı. Mektupların 20 bin sterline yani yaklaşık 830 bin TL'ye alıcı bulması bekleniyor.

BALAYINDAKİ KAVGA İFŞA OLDU

Mektuplardan birinde, Prenses Diana ile o dönem Prens olan Charles'ın balayında ettikleri kavganın detayları var. İkili, balayından döndükten sadece 2 gün sonra yazılan 14 Ağustos 1981 tarihli mektupta, Diana, ailenin eski kahyası Maud Pendrey’ye balayının nasıl 'muazzam bir başarı'yla geçtiğini anlatıyor.

CHARLES, CAMILLA'NIN HEDİYESİNİ TAKTI

Diana, aynı mektupta, Charles’ın balayında Camilla’nın hediye ettiği kol düğmelerini taktığını da anlatıyor. Mektupta, Chanel logosuna benzeyen iki C harfinden oluşan düğmeleri Camilla’nın hediye ettiğini anladığını, Charles’ın da bunu inkar etmediğini, bunun üzerine kıskançlık kavgası çıkardığını yazdığı aktarıldı.

Öte yandan Diana’nın 1997’de ölümünden sonra Charles ve Camilla 2005’te evlendi.