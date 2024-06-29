'Profesyonel kadın hırsızdan' kurbanlarının yaptığı 6 güvenlik hatası

29 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:22

İngiltere'de son zamanlarda insanlar, lüks araçlarını sadece kilitlemekle kalmayıp bir de ağaca bağlamaya başladı. Ülkede hırsızlık olayları her geçen gün artarken kendini 'profesyonel bir hırsız' olarak tanımlayan Jenny Radcliffe, insanların yaptığı 6 güvenlik hatasını açıkladı.

inews'e açıklamalarda bulunan Radcliffe, gençliğinde suç işleme amacıyla değil de kendilerini test etme amaçlı başladıklarını, kamusal alanlara gizlice girdiklerini anlattı.

Radcliffe, "Köşede büyük ve boş bir ev vardı, güzel ve eski bir evdi. İçeri girip giremeyeceğimizi görmek için kendimizi sınardık, bir şey çalmak için değil. Sadece sıkıldığımız için etrafta dolanıyorduk" diye anlattı.

FUTBOLCU İSTEDİ, 'PROFESYONEL HIRSIZ' OLDU

Yirmi sene önce bir eğlence mekanında tanıştığı futbolcunun isteğiyle 'profesyonel bir hırsız' olduğunu söyleyen Radcliffe, "Evindeki yeni güvenlik sistemini test etmemizi istedi. Sadece temizlikçisiyle konuşarak içeri girdim. İnsanlar benden şüphelenmiyor, çünkü tehditkar görünmüyorum. Ama birinin söylediği kişi olup olmadığını asla bilemezsiniz." dedi.

Kiralık hırsız Jenny, bir ev sahibi olarak yapmamanız gereken 6 güvenlik hatasını şöyle anlattı:

1. HIRSIZLAR SOSYAL MEDYANIZI TARIYOR

Birçok kişi sosyal medyada deneyimli jet sosyeteymiş gibi davranmayı sevse de Jenny bunu yapmamak konusunda uyardı.

Usta hırsız, şunları söyledi:

"İnsanlar, çevrimiçi hayatlarının fiziksel mülkleriyle bağlantılı olduğunun farkında değil. Ne zaman tatile çıksak, bunu sosyal medyada paylaşıyoruz. Ön kapıya 'bu ev boştur' diye bir tabela asılmaz ama dijital alemde bu yapılıyor. Hırsızlar, Facebook sayfalarını bile tarayarak insanlar hakkında bilgi topluyorlar."

2. GÜVENLİK KAMERANIZ İZLENİYOR, KONTROL EDİN!

Jenny, şu cümlelerle güvenlik kameraları konusunda uyarıyor:

"Güvenlik kamerası görüntüleri, internet sağlayıcılar tarafından izleniyor ve paylaşılıyor ve herhangi bir bağlı cihaz saldırıya uğradığında bu oldukça endişe verici oluyor. Kendi güvenliğinize ve cihazınızın gizliliğine dikkat etmeniz bu sebeple oldukça önemli. Güvenlik kamerası, alarmları ve diğer tedbirleri de elden bırakmamak koşuluyla, ev güvenliğinde genel olarak iyi bir araç. Unutmayın, hırsızlar yavaşlatılmaktan, gürültülü olmaktan ve görülmekten nefret eder, bu nedenle bunlardan birini veya hepsini yapan herhangi bir şey iyi bir önlem sağlar."

3. ETRAFTAKİ MERDİVENLER HIRSIZLARA DAVETİYE

Jenny, mülkünüzün dışında bir merdiven bırakmanın sadece bela aramak olduğunu söylüyor ve uyarıyor:

"Dışarıda merdiven bırakılan evler ya da içeri girmek için kullanılabilecek ekipmanlarla dolu kilitli olmayan garajlar gördüm. Zayıf kilitler veya pencereler gibi herhangi bir 'operasyonel açıklık' olup olmadığına bakın. Güvenlikte zayıf noktalar dediğimiz şey budur."

4. ANAHTARI KOMŞUYA VERMEYİN!

Uzman hırsız, komşularınıza yedek anahtar vermeden önce onları tanımanın önemli olduğunu söylüyor.

Eğer anahtarınızı sokaktaki bir yabancıya vermiyorsanız, neden yan komşunuz olan başka bir yabancıya veresiniz ki?

5. EVDEYMİŞ GİBİ BİR HAVA OLUŞTURUN

Evde olmasanız bile evdeymiş gibi görünmek her zaman değer.

Evde biri varmış gibi görünmesi için ışıklarınızı zamanlayıcıya bağlamak iyi bir fikir ve tüm panjurları kapalı bırakmamak da yardımcı olabilir.

6. ETRAFTAKİ ÇALILIKLAR SAKLANMAK İÇİN UYGUN

Eğer soyulma tehlikesiyle karşı karşıyaysanız, mümkünse evinizin etrafını geniş ve açık tutmaya özen gösterin.