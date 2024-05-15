Protestolar Paşinyan'ı terletiyor! Erivan yangın yerine döndü

15 May 2024 12:13 - Güncelleme : 15 May 2024 12:26

Ermenistan basınındaki haberlere göre, eylemciler, bugün de Erivan'da ana cadde ve sokaklarda trafiği aksatmaya çalıştı, iş ve ders bırakma eylemleri yapıldı ve polis, eylemcilere müdahalede bulundu.

Emniyet güçleri, talimatlarına uymayan eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltılar esnasında aralarında muhalefet milletvekillerinin de bulunduğu eylemcilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Gözaltına alınanların sayısının 38'i geçtiği ifade edildi.

JCAG TERÖRİSTİ SASUNYAN DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı şehit eden, Ermeni terör örgütü JCAG mensubu Hampig Sasunyan'ın da bulunduğu ancak teröristin, emniyete götürülmeden serbest bırakıldığı açıklandı.

Erivan'daki gösterilerin başını çeken Başpiskopos Bagrat Galstanyan da Erivan sokaklarındaki yürüyüşünü ve taraftar toplama çalışmalarını devam ettirdi.

Erivan Devlet Üniversitesinin önüne gelen Galstanyan, Rektör Yardımcısı Elina Asriyan'ın "eyleme 1000 öğrenci bile katılsa üniversiteden uzaklaştıracağını söylediğini" iddia ederek Asriyan'ı yanına çağırdı.

Asriyan ise Galstanyan'ın sözlerinin "iftira" olduğunu söyleyerek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Galstanyan da Rektör Yardımcısı Asriyan'dan özür diledi.

GALSTANYAN'IN AYNI ZAMANDA KANADA VATANDAŞI

Başpiskopos Galstanyan, yaptığı basın toplantısında, Ermenistan vatandaşlığının yanında Kanada vatandaşı da olup olmadığının sorulması üzerine Kanada vatandaşlığının kendisi için sadece belgeden ibaret olduğunu, gerektiğinde Kanada vatandaşlığından çıkabileceğini savundu.

Galstanyan'ın, Erivan'da taraftar toplama çalışmalarına devam ederken Erivan'daki yol kapatma, iş ve ders bırakma eylemleri sürüyor.

Öte yandan Erivan dışında eylemciler, Armavir-Gümrü otoyolunu da kapattı.

NE OLMUŞTU?

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, 9, 10 ve 12 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplanmıştı.

Galstanyan ve mitinge katılanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş, Galstanyan son mitingde, 13 Mayıs'tan itibaren Erivan'da yolların kapatılarak şehrin trafiğinin felç edilmesi, iş ve ders bırakma eylemleri yapılması çağrısında bulunmuştu.