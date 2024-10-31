Psikopat kargalar! Yoldan geçenlere saldırdılar

31 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:02

Kosova'nın başkenti Priştine'de vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yoldan geçenlere saldıran kargalar, büyük paniğe neden olurken, kargaların tuhaf davranışları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kosova'da kargalar korku dolu anlara neden oldu. Başkent Priştine'de işlek bir cadde üstünde bulunan ağaçta yoldan geçenleri izleyen kargalar, bazı vatandaşlara saldırdı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Kargaların saldırısının ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar, bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışırken, yüzlerini de kıyafetleriyle gizlemeye çalıştı.

Kargaların tuhaf davranışlarının neden olduğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.