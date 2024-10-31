Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Psikopat kargalar! Yoldan geçenlere saldırdılar

Psikopat kargalar! Yoldan geçenlere saldırdılar

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:02

Kosova'nın başkenti Priştine'de vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yoldan geçenlere saldıran kargalar, büyük paniğe neden olurken, kargaların tuhaf davranışları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kosova'da kargalar korku dolu anlara neden oldu. Başkent Priştine'de işlek bir cadde üstünde bulunan ağaçta yoldan geçenleri izleyen kargalar, bazı vatandaşlara saldırdı.

Psikopat kargalar! Yoldan geçenlere saldırdılar - 1. Resim

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Kargaların saldırısının ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar, bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışırken, yüzlerini de kıyafetleriyle gizlemeye çalıştı.

Kargaların tuhaf davranışlarının neden olduğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...