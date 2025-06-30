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 | Berrak Arıcan

Pusu kuruldu: ABD'de yangını söndüren itfaiye ekiplerine silahlı saldırı!

ABD'nin Idaho eyaletinde çalı yangınını söndürmek için gelen itfaiyecilere ateş açıldı. Olayda 2 itfaiye personeli hayatını kaybetti. İtfaiye ekibine pusu kurulduğu düşünülüyor.

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Pusu kuruldu: ABD'de yangını söndüren itfaiye ekiplerine silahlı saldırı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:24

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Coeur d'Alene kentinde bulunan Canfield Dağı'ndaki tabiat parkında yangın çıktı. Parkta çıkan yangın, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının bulunduğu ağaçlık alana yayıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

İTFAİYE EKİPLERİNE PUSU

Yangını söndürmek için çabalayan itfaiye personeline, kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. İtfaiye ekiplerine pusu kurulduğu şüphesiyle yerel polis güçleri de yangın bölgesine sevk edildi.

Pusu kuruldu: ABD'de yangını söndüren itfaiye ekiplerine silahlı saldırı!

Idaho Valisi Brad Little, açıklamasında, Idaho'da bir yangına müdahale ederken "kahraman itfaiyecilerin" saldırıya uğradığını belirterek, ilçe sakinlerine bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.

YANGIN KASITLI ÇIKARILMIŞ OLABİLİR!

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olay yerinde emniyet birimlerinin ateş altında olduğuna yönelik bilgilendirildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile SWAT güçleri de destek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Pusu kuruldu: ABD'de yangını söndüren itfaiye ekiplerine silahlı saldırı!

Kootenai İlçesi Şerifi Robert Norris, operasyon sonrası, yanında ateşli silah bulunan 1 kişinin dağ bölgesinde ölü ele geçirildiğini ifade etti.

Olayda 2 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

ABC News haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturmada "yangının kasıtlı olarak çıkarılmış" olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

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#abd
#Idaho Yangını
#Itfaiye Saldırısı
#Coeur D'alene
#Canfield Dağı
#Dünya
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