Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de: Çok sayıda ortaklık anlaşması imzalanacak

19 Haziran 2024 23:49 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 23:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki temaslarının ardından 3 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından uğurlanan Putin, Hanoi’de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından karşılandı.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Resmi törenle karşılanan Putin, konvoy eşliğinde havaalanından ayrıldı. Beşinci kez Vietnam’ı ziyaret eden Putin, son ziyaretini 2017'de yapmıştı. Putin'in Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ile bir araya gelmesi ve ticaret, yatırım, teknoloji, eğitim sektörleri de dahil olmak üzere birçok anlaşmaya imza atması bekleniyor.

PUTİN 24 YIL SONRA KUZEY KORE'Yİ ZİYARET ETTİ

Putin, Kuzey Kore’yi 24 yıl aranın ardından ilk kez dün ziyaret etmişti. Putin’in ziyareti, Pyongyang-Moskova ittifakının savunma dahil farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme girişimi olarak yorumlanmıştı. Kim ve Putin, görüşmelerinin ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın detayları hakkında bilgi veren Putin, “Bugün imzaladığımız anlaşma taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyor” demişti.