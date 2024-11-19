Putin artık nükleer savaş başlatabilir! ABD'nin Ukrayna'ya izninin ardından imzayı attı

19 Kasım 2024 12:55 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:05

ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'ya uzun menzilli silahlarla saldırabilmesi için izin vermesinin ardından Moskova hamlesini yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni nükleer doktrine imzasını attı. Rusya balistik füze saldırısına nükleer ile cevap vereceğini duyurdu.

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ABD​, Ukrayna​'ya Rusya​'ya uzun menzilli silahlarla saldırabilmesi için izin verdi. Rusya, bu hamleye karşı atağını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Nükleer Doktrin düzenlemesini onayladı. Bu düzenlemeye göre Rusya, 'kritik tehdit altında olduğuna kanat getirmesi halinde', balistik silahlara karşı nükleer bir cevap verebileceğini duyurdu.

Rusya Hükümeti resmi sitesinde yayımlanan, Putin'in imzasını taşıyan belge Rusya'nın 'nükleer silah kullanımı olmadan kendi nükleer silahlarını ateşlemeyeceğine' dair taahhüdünü değiştiriyor.

Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.

YENİ NÜKLEER DOKTRİN

Yeni doktrin; balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırıları kapsamakta. Bu saldırıların "ülkenin bütünlüğünü tehdit etmesi halinde Putin", nükleer silahları ateşleyebilir.

Yeni Nükleer Doktrinde, bir koalisyona üye ülke tarafından Rusya'ya yapılan herhangi bir saldırının tüm koalisyonun düzenlediği bir saldırı olarak kabul edileceği belirtildi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA FÜZE İZNİ

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadesini kullanmıştı.