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 | Berkay Alptekin

Putin, Batı'ya barış şartlarını sundu: 'Yerine getirilmezse acı verici olan yolu seçebilir'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme şartlarını Batılı ülkelere ilettiği ileri sürüldü. Reuters haber ajansı 3 Rus kaynağa dayandırdığı haberinde sunulan teklifin maddelerini derledi.

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Putin, Batı'ya barış şartlarını sundu: 'Yerine getirilmezse acı verici olan yolu seçebilir'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:19

Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen barış müzakereleri hakkında bilgi sahibi 3 Rus kaynağa dayandırılan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartlarına yer verildi.

Habere göre Putin, Batılı liderlerden NATO'yu doğuya doğru genişletmeme yönünde yazılı taahhütte bulunmalarını istedi. Haberde bu talebin Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin NATO üyeliğinin resmen reddedilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Kaynaklara göre Rusya ayrıca, Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını, Batı'nın Rusya’ya yönelik bazı yaptırımlarını kaldırmasını, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıkları sorununun çözülmesini ve Ukrayna'da Rusça konuşanların korunmasını istedi.

Putin, Batı'ya barış şartlarını sundu: 'Yerine getirilmezse acı verici olan yolu seçebilir'

PUTİN 'DAHA DA ACI VERİCİ' OLAN YOLU SEÇEBİLİR

Kaynaklardan biri, Putin'in kendi şartlarına göre bir barış anlaşmasına varamayacağını anlarsa "askeri zaferlerle" Ukraynalılara ve Avrupalılara "barışın daha da acı verici olacağını" göstermeye çalışacağını söyledi.

Kaynak, Putin'in savaş alanında taktik bir fırsat görmesi halinde Ukrayna'nın içlerine doğru ilerleyeceğini, Batı'nın ne tür yaptırımlar ve ekonomik sıkıntılar getireceğine bakmaksızın Rusya'nın yıllarca savaşmaya devam edebileceğine inandığını belirtti.

İkinci Rus kaynak ise Putin'in artık toprak konusunda daha az taviz vermeye meyilli olduğunu ve Rusya'nın hak iddia ettiği Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin (Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson) tamamını istediği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

İkinci kaynak toprak meselesine ilişkin, "Putin tutumunu sertleştirdi" dedi. Üst düzey bir Rus kaynak da, "Putin barış yapmaya hazır ama ne pahasına olursa olsun değil" dedi.

Putin, Batı'ya barış şartlarını sundu: 'Yerine getirilmezse acı verici olan yolu seçebilir'

UKRAYNA, İPLERİN RUSYA'YA BIRAKILMAMASINI İSTİYOR

Rusya şu anda Luhansk'ın neredeyse tamamını, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 70'inden fazlasını kontrol ederken, Harkov ve Sumy bölgelerinin de bir kısmını işgal etti.
Ukrayna yönetimi daha önce defalarca Rusya'ya "NATO üyeliği konusunda görüş hakkı verilmemesi" gerektiğini belirtmişti. Ukrayna ayrıca Batı'nın kendisine gelecekteki herhangi bir Rus saldırısını caydırmak için güçlü bir güvenlik garantisi vermesi gerektiğini söylemişti.
NATO da ayrıca Rusya talep ettiği için "açık kapı" politikasını değiştirmeyeceğini vurgulamıştı.

Putin, Batı'ya barış şartlarını sundu: 'Yerine getirilmezse acı verici olan yolu seçebilir'
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