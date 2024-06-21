Putin, Batı'ya 'Nükleer' üzerinden gözdağı verdi: Ukrayna'da durmayacağız!

21 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:55

Putin ve Kim'den ittifak ilanı: Saldırı olursa yardımlaşacağız

Putin ve Kim'den ittifak ilanı: Saldırı olursa yardımlaşacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Asya turunu tamamlamasının ardından ülkesine döndü ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Metro.co.uk" haber sitesinden alınan bilgiye göre, Batı'yı Ukrayna'nın Rusya'da NATO'ya ait silahları kullanmasına izin vererek tansiyonu yükseltmekle suçlayan Putin, Batı'nın Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmayı amaçladığını iddia etti.

BATI'YA NÜKLEER ÜZERİNDEN GÖZDAĞI

Bu durumun, Rusya'nın nükleer doktrinini yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini belirten Putin, "Nükleer doktrinde neyin değiştirilebileceği üzerinde çalışıyoruz" diyerek, üstü kapalı nükleer silah tehdidinde bulundu.

Batı'nın Ukrayna konusunda sürekli olarak riskleri artırdığını ve durumu tırmandırdığını söyleyen Putin, "Korkacağımızı düşünüyorlar gibi görünüyor. Ama aynı zamanda Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratmak istediklerini de söylüyorlar" diye konuştu.

"RUSYA DEVLETİNİN SONU OLUR"

Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak istediğini ve bunun da Rusya devletinin sonu anlamına geleceğini savunan Putin, Ukrayna'da sonuna kadar gideceklerini belirtti ve ekledi: "Neden korkmalıyız? Sonuna kadar gitmek daha iyi değil mi? Temel mantık budur."

Putin ayrıca Batı devletlerinin nükleer silahı kullanma eşiğini düşürdüğünü iddia etti.

Rusya'nın mevcut nükleer doktrini, Moskova'nın bir saldırının gerçekleşmek üzere olduğuna ilişkin "güvenilir bilgilere sahip olması" halinde Rus kuvvetlerinin nükleer silah kullanmasına müsaade ediyor.